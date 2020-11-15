200元買大樂透6號全中！男曝彩券「只領到40萬」…氣3年得憂鬱症

▲大樂透6號全中！男曝彩券「只領到40萬」氣到憂鬱症。（圖／翻攝「爆廢1公社」）



網搜小組／許力方報導

「不好意思我想找一個人…」有一名中獎者上網抱怨，2017年過年時，趁著台彩加碼，花200元買大樂透，結果其中一組6個號碼幸運對中「春節百萬大紅包」，開心去領獎時，以為能拿到100萬元，結果到場時才知道只能領50萬元，扣稅以後只剩40萬，3年過去他難過自述得了憂鬱症。

王姓網友13日透過「爆廢1公社」曝光一張中獎彩券，2017年1月25日他趁著過年加碼期間，到彩券行以200元買了電腦選號「快選4組」大樂透，27日開獎後一對，發現其中一組「01、04、11、19、23、40」號碼幸運中獎， 對中第「春節百萬大紅包」加開的10號中第4組號碼，當場樂壞了！

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王姓網友聲稱，當時心情很好跑去領獎，結果才發現只能領40萬元，竟與另一人同時中了這組號碼，均分100萬、各得50萬元，扣稅以後只剩40萬元，3年過去「被搞得太生氣得了憂鬱症」，為此特別出面呼籲「那個人」，如果還有惻隱之心，「請把40萬還給我＞＿＜謝謝」。

文章引發關注，其他網友爆笑「笑死，好不容易中了還要對分」、「都3年了…失主該放下了」、「他應該也很不爽你」、「互相不爽中」、「他都沒怪你了…你還反過來怪他」、「你的錢一定花完了！」也有不少人勸說「人要知足」、「有中就不錯了，又不是槓龜，不要貪心」、「你能中別人不能中？」「才幾十萬就讓你憂鬱症，人生到底有多魯」、「想錢想瘋了！」

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