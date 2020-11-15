這款外觀超像「明星花露水」！嬤一聞秒指出老牌　 業者擬告侵權

▲市面上有多款花露水商品。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

素有「東方香奈兒」之稱的「明星花露水」，是老一輩家中常出現的香氛產品，用途也非常多，市面上卻出現不少明星花露水的相似品，包括其中一款「五燈獎明星花露水」，讓不少消費者混淆。對此，老牌明星花露水公司不排除提告侵權。

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被譽為「阿嬤回春水」的明星花露水，除了消毒與香氛功能外，還有其他妙用在網路上流傳，包括擦在人中部位可醒腦、使用在浴室能除臭，若被蚊蟲叮咬，擦在患處還能止癢。

▲▼左邊是老牌明星花露水，右邊是五燈獎明星花露水。（圖／東森新聞）

《東森新聞》報導，這款五燈獎明星花露水與明星花露水名稱、外觀雷同，背面同樣有「越陳越香」字樣，就連上頭的芭蕾舞者也很像，老牌花露水上的芭蕾公主是拉裙子姿勢，五燈獎花露水的是伸展動作；另外，瓶身顏色深淺不同，就連味道也略有差別。有阿嬤一聞就分辨出來哪款是老牌花露水。

明星花露水公司發言人許淨紋表示，「越陳越香」也是明星花露水原本的識別商標，現在也被對方拿去使用；今年3月陸續發現對方在智慧財產局想註冊「新二代明星花露水」，而他們不排除未來會有法律動作。業者說，曾向對方公司反映，但未獲回應。而記者實際致電也無人接聽，無法得知其回應。

▼兩款花露水仍有些許差異。（圖／東森新聞）