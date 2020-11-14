終於換iPhone 12！他內心暗爽「洗完澡」臉秒垮...繼續安分用舊機

▲原PO買新手機回家。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

iPhone 12自開賣起，就吸引不少果粉爭相前往購買，掀起一波換機潮。一名男網友看到iPhone 12後，也不禁心癢癢，所以便決定買一支來用；只是想不到，他也才洗個澡，這支新手機就變成老婆的了，iPhone 12依舊與他無緣！貼文曝光後，立刻引發熱議，還有網友笑稱，「先安太座合情合理」、「你一定忘記安太座了」。

這名網友在「爆怨2公社」上發文表示，iPhone 12上市好一段時間了，由於他手上的iPhone 6已經很老舊，想想也該休息、該退休，因此便順理成章的換新機。原PO日前下班後，抱著期待的心情購買iPhone 12，並心想回到家以後，要好好把玩一番。

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原PO開心的回家後，便將iPhone 12暫放一旁，並趕快去洗香香；然而，洗完澡後，正打算好好享受新機的他才一走出浴室，卻發現iPhone 12已經離他而去，「洗個澡回來已被老婆接手，還說我還是乖乖用瘋6（iPhone 6）好了。」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「有了老婆就不該有妄想」、「要先安太座，自己才會平安」、「用老婆的舊機啊」、「買來送老婆不是基本的嗎」、「誰叫你只買一支」、「早知道先用手機再洗澡對不對」、「沒事，老婆開心，你也開心」、「你是不是其實想換老婆」、「過分！直接再買一支12 PRO」、「錯在你不該洗澡」。