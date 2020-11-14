川普睽違6天再露面！　美媒估232:306敗選：明年一月就知道誰就任

記者葉國吏／綜合報導

美國總統大選大勢底定，美國媒體今天推估，總統當選人拜登（Joe Biden）已贏得306張選舉人票，川普獲得232張。另外，代表川普團隊在賓州提出選舉訴訟的波特萊特律師事務所(Porter Wright Morris & Arthur)，13日已向聯邦法院聲請解除委任關係。至今拒絕認輸的川普今天也再白宮發言時表示「時間會證明明年一月誰就任總統」。

美國有線電視新聞網（CNN）、美國廣播公司（ABC）和其他新聞網報導，拜登在傳統支持共和黨的喬治亞州獲勝，更加鞏固他在總統大選勝利的基礎。

▲川普白宮最新談話。（圖／翻攝自Facebook／Donald J. Trump）

CNN和國家廣播公司新聞網（NBC）預測，2016年也以306張選舉人票擊敗希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的川普宣稱贏得北卡羅來納州，累計得到232張選舉人票。至今拒絕認輸的川普今天也再白宮發言時表示「時間會證明明年一月誰就任總統」。

另外，代表川普競選團隊在賓州提出選舉訴訟的波特萊特律師事務所(Porter Wright Morris & Arthur)，13日已經提出解除委任關係。紐約時報指出，由於事務所內部員工發生分歧，造成關係緊張，甚至還有律師辭職抗議。