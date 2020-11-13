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社群品牌成功關鍵！　林奐名：認識鐵粉及創新

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▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，邀請Gogoro用戶社群資深經理林奐名，以「創新帶來改變-Gogoro的品牌故事」為題，分享社群經營。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，邀請Gogoro用戶社群資深經理林奐名，以「創新帶來改變-Gogoro的品牌故事」為題，分享社群經營。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署13日下午，在南科管理局舉辦大師名人講座，邀請Gogoro用戶社群資深經理林奐名，以「創新帶來改變-Gogoro的品牌故事」為題，分享社群經營一定要認識鐵粉，再加上創新，就能有所突破。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，名人的經驗是大家可以學習的標竿，分署「雲嘉南區域運籌人力資源整合服務計畫」今年度在雲嘉南地區共辦理10場大師名人講座，今天是壓軸最後一場，吸引多家企業負責人、總經理及中高階主管到場聆聽，劉邦棟說「GOGORO的成功，也是台灣的成功」，GOGORO在短期間內以爆炸性成長的市佔率，超越傳統機車，帶動台灣電動車風潮，成功經驗值得學習。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，邀請Gogoro用戶社群資深經理林奐名，以「創新帶來改變-Gogoro的品牌故事」為題，分享社群經營。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林奐名會中分享，他是公司早期的員工，進公司時連一個輪子都沒看過，是看著GOGORO從零到有，過程中有許多榮耀，也遇到許多嘲諷，他認為面對及證明的最好方式，就是不斷奮鬥，讓嘲諷的人閉上嘴巴。

「有人就有力量」林奐名說，做社群一定要有人，這些人或許背景不同，但都具有共同的價值觀，社群經營最重要的，就是一定要認識你的鐵粉，不是只知道就好，而是要把鐵粉找出來喝咖啡、聊天，知道他們為什麼買你的產品。

有了核心粉絲，要怎麼突破同溫層則需要創新，他認為「跨界合作」是很好的方法，他舉例GOGORO去年創新，騎車騎進博恩夜夜秀，不是為了宣傳GOGORO品牌，而是藉由名人影響力，去解除不認識GOGORO的問題與疑慮，就可以有所突破，擁有更多支持者。

Gogoro把對使用者的反饋放在品牌發展的重點，透過社群的營運，讓消費者不單單僅是購買Gogoro，而是讓品牌連結生活，發展出屬於Gogoro的生活型態，讓環保進入使用者的周邊日常，讓品牌精神以社群進行擴散與渲染，創造Gogoro的致勝之道。

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