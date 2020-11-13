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偷車賊竟變「電動車企業創始人」　外號「竊格瓦拉」曾喊最愛坐牢

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記者蔡紹堅／綜合報導

廣西男子周立齊曾因多次偷竊電動車入獄，並以「這輩子不可能打工」「進看守所像回家」等名言爆紅，在網路上有「竊格瓦拉」的外號。令人驚訝的是，陸媒近日發現，總是偷竊電動車的周立齊4月低調出獄後，竟於近日成為一間電動車企業的聯合創辦人，還出席了一場簽約儀式。

周立齊現年36歲，小學畢業後就未升學，平常喜歡賭錢，竊盜的收入幾乎都花在KTV及遊戲廳，從2007年起因竊盜、搶劫等罪先後進入監獄4次。

▼周立齊被銬上手銬，仍與記者「談笑風生」，自稱愛進看守所。（圖／翻攝微博）

▲▼偷車賊竟變「電動車企業創始人」　外號「竊格瓦拉」曾喊最愛坐牢。（圖／翻攝微博）

周立齊2012年接受電視台採訪時，突然說出「這輩子不可能打工」「就要靠偷東西生活」「進看守所像回家」「看守所裡各個是人才，說話又好聽」「超喜歡待在裡面」等話，影片在網路上被瘋狂轉載，許多網友對他「瀟灑」的生活方式欽佩不已，將他視為「傳奇偷車賊」，並以革命英雄「切格瓦拉」的名字為基礎，替他取了「竊格瓦拉」的外號。

周立齊上一次入獄是2016年，因偷竊電動車被抓判刑4年，在今年的4月18日服刑完畢出獄，當時許多陸媒都到監獄外堵人，還有直播公司想與周立齊簽約，但周立齊卻非常低調，只表示對過去的行為感到後悔，還沒規劃未來的路，打算先返家探望父母。

事隔半年，有陸媒記者驚訝發現，過去總是偷竊電動車的周立齊，竟然成為了「廣西飛驢電動車科技公司」的聯合創始人，還在近日出席了一場簽約儀式，網路上甚至可以找到該場儀式的照片，周立齊也確實拿著一本「簽約本」。

▼周立齊11月出席了一場簽約儀式，成為電動車公司的聯合創始人。（圖／翻攝微博）

▲▼偷車賊竟變「電動車企業創始人」　外號「竊格瓦拉」曾喊最愛坐牢。（圖／翻攝微博）

該起消息也引起大量網友討論，許多人都感到難以置信，「原來竊格瓦拉一直偷電動車，就是為了打造電動車？」「難怪會說看守所都是人才，他入獄4次出來就當企業創始人了！」「改過自新很好，但也太快了吧？突然就開公司了！」

不過，也有陸媒指出可疑之處，因為查詢「廣西飛驢電動車科技公司」的註冊資料可看到，該公司最大的股東為林業茂，持股比例為99.9%，另一名股東為覃飛，持股比例0.1%，周立齊的名字完全沒出現在上面。

此外，還有網友指出，「廣西飛驢電動車科技公司」於今年1月註冊，當時周立齊人還在監獄，4年的刑期還沒服完，要跟人創立一間公司不太現實，可能是該間公司為了炒作、製造話題，才故意找周立齊合作，實際上根本沒把周立齊當創始人看待。

▼周立齊今年4月出獄，表示對過去的行為感到後悔。（圖／翻攝微博）

▲▼偷車賊竟變「電動車企業創始人」　外號「竊格瓦拉」曾喊最愛坐牢。（圖／翻攝微博）

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