我的婆婆殺了我！恐怖親家虐苛事起底　死者妹曝細節：姊慘遭噤口

▲死者妹妹出面呼籲政府、民間重視婆媳言語霸凌問題。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

對於姊姊因婆媳問題選擇輕生，張女的妹妹說，姊姊結婚7、8年了，鮮少與我們提及她的家庭生活，除了重大節日會帶著先生、小孩回家參與聚會外，生活一切看似正常，但事發後細想一些生活小細節，才發現原來姊姊在他們家忍受了常人無法體會的壓力。

她舉例，如寄送貨物未依規定時間內送達，雖只是提早了十幾分鐘，婆婆就會因此生氣；婆婆還說不能把家庭的事情告訴如娘家等外人，這說法更讓她們全家相當震驚。某次與姊姊相約在她家門口拿個東西，沒想到她異常緊張，希望我快點離開，可以感受到姊姊的心理很害怕。

在簽下借據，取得姊姊生前使用的手機後，家屬在手機內找到一段錄音檔，記載她與婆婆生前的對話內容，言談間雖沒有激烈爭吵，但可明顯感受到死者的婆婆酸言酸語及苛薄，也感受到死者言語的無奈，甚至有放棄抵抗、不做辯解的消極感。

更讓家屬意外的是，在死者手機中還發現她曾大量搜尋包括言語霸凌、想自殺怎麼辦、憂鬱症、百憂解、測憂鬱指數、找醫院治療等關錄字，尋死前幾天還有如何自殺、上吊繩子如何打等字眼，令家屬對無法及時阻止感到惋惜。

死者妹妹說，事發後3個月站出來分享心路歷程，不是為了要報復，是希望姊姊的生命有代價，能給這個社會一個改變的動力，姊姊不是第一個受害的媳婦，也不會是最後一個，希望她的犧牲，能阻止更多家庭暴力的發生，讓夾在中間的媳婦們能夠有更多的自保能力。

死者妹妹認為，家暴法其實不該只侷限在身體上，任何的不舒服應該都可以提出，像姊姊生前最後一段時間曾想要自救，但發現就算蒐證錄音也無法幫助她脫離悲慘遭遇，最後只好放棄。國內1993年成立家暴法後，幫助了很多身體受暴力對待的婦人，但在言語上的立法卻仍欠缺，希望立法機關能跟上時代腳步，與時俱進修訂具體法規規範。

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