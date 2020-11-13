台南工人開車詭異撞山亡！嘴中塞爆檳榔…竟疑「倒吊子」作怪

▲江姓男子駕車在台20線自撞山壁再撞路燈，車頭毀損，但江男卻當場死亡。（圖／讀者提供，下同）

圖文／CTWANT

台南市左鎮區日前中午發生一起離奇死亡車禍！從事工人的江姓男子駕車行經台20線，下坡通過一處連續彎道後，車突然失控往右偏斜，緊接著擦撞山壁，再撞上燈桿後停下，當時僅車頭毀損，沒想到，警消到場卻發現江男已死亡，由於江男身上無明顯外傷，也無特殊病史，但死亡時口中卻塞滿檳榔，警方懷疑江可能吃到俗稱「倒吊子」的檳榔，詳細死因由檢警追查中。

警方調查，從事工人的江姓男子（46歲）昨日中午近11時許，開車行經台20線往新化方向，行經28.5公里處時，原本行駛在內側車道的江男白色自小客車突然偏離車道，緊接著往右邊山壁擦撞，再撞路燈桿後停下，江男白色車子車頭保險桿整個掉落。

民眾見事故發生後，車中駕駛又未下車，趕緊報警，豈料，警方和救護員到場，卻發現在駕駛座上的江男已死亡，嘴中還塞滿檳榔。

警方初步調查，車禍發生後，江男身體並無明顯外傷，經抽血檢驗，只有微量的酒精成分，調閱行車紀錄器發現江男當時開車速度並不快，也無特殊病史，懷疑江可能吃到俗稱含有檳榔鹼神經毒藥的「檳榔倒吊子」，身體引起不適才導致車禍發生，檢警將進一步調查江男確切死因。

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