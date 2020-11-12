實現科幻電影生活　「空中出租車」繞飛首爾上空

▲大陸研發雙座自動駕駛飛行器「EH216」。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

電影裡科幻場景不是夢想，韓國首爾市政府昨11日在首爾汝矣島上空舉辦「空中出租車」無人試飛活動。根據大陸媒體澎湃新聞指出，大陸研發一款雙座自動駕駛飛行器「EH216」的自動駕駛飛行器也參加試飛。



該報導指出，首爾市政府介紹，本次試飛活動由首爾市與韓國國土交通部聯合舉辦，旨在驗證自動駕駛空中飛行技術，為培育相關領域專業人才、引領下一代綠色城市航空交通發展奠定基礎。

來自大陸億航智能技術研發的雙座自動駕駛飛行器「EH216」參加試飛，繞飛汝矣島漢江公園、西江大橋、栗島、麻浦大橋一帶飛行約7分鐘，航程為3.6公里。

▲韓國首爾計畫推廣「空中出租車」等基礎設施。（圖／翻攝 新華社）

這款自動駕駛飛行器「EH216」有兩個乘客座位，共有8根傳動軸，且有16個螺旋槳葉，機長5.61米，機高1.76米。續航時間為15-40分鐘，平均飛行速度在130公里/小時，實用升限達到1000米。

自動駕駛飛行器「EH216」最大載荷220千克，滿載最大航程35公里，主要用於載人交通，具有電動環保、安全系數高、噪音小、垂直起降等特點。

韓國國土交通部進一步完善《航空安全法》等制度、由首爾市政府投資「空中出租車」等基礎設施。首爾市代市長徐正協說，「空中出租車是人類夢寐以求的未來交通工具。作為地面交通問題的解決方案，城市航空交通備受關注，發展潛力巨大。」