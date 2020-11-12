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長髮女投20元「洗車場神猛洗頭」　一旁小弟嚇到當機！4千人狂重播

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▲▼阿姨在洗車場洗頭（圖／翻攝爆廢1公社）

▲阿姨把泡泡當洗髮精！（圖／翻攝爆廢1公社）

網搜小組／劉維榛報導

原來洗車場也能兼「銅板洗頭」？！一名男網友笑稱，日前在洗車場撞見一名長髮阿姨彎著腰洗頭，更狂的是，「洗髮精」是10元投幣機的車用泡泡，接著她用水管沖洗，奇葩的畫面，讓在場的洗車客人也看傻，甚至表情嚇到當機，不知所措看著阿姨洗完頭，爆笑影片掀起關注！

一名男網友在臉書《爆廢1公社》貼出一段超狂影片，只見他坐在車上掌鏡，而前方洗車專區站著著一位長髮女子，拿著泡泡管子朝頭上狂噴，正當原PO瞠目結舌之餘，下秒鏡頭則往左方移動，原來現場也有另一名男騎士，只見他蹲在地上擦車，僵化驚呆的表情，後勁超強。

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爆笑的是，原PO接著鏡頭接著轉回主場，女騎士已拿著水管開始瘋狂洗頭，不過她怎麼沖，泡泡還是一拖拉庫，臉上也布滿雪白泡泡，模樣狼狽不已，讓原PO也全程看傻直呼，「阿姨！妳會不會太猛了...」

▲▼阿姨在洗車場洗頭（圖／翻攝爆廢1公社）

▲正在擦車的小弟，表情超有戲！（圖／翻攝爆廢1公社）

30秒影片曝光後，掀起4千多名網友朝聖，紛紛炸樓回應，「洗頭還好...旁邊傻掉比較好笑」、「這是洗車完的回收過濾水，很髒...洗車還可以」、「還好只是洗頭，沒有全套」、「她家停水嗎」、「20元洗全身，10元泡泡、10元清水」、「人生就是要瘋狂一下」、「自助洗頭」、「弟弟表示：阿姨你贏了」、「比美髮店便宜啊～沒毛病」、「家裡水不夠強。老娘來自助洗車這洗頭不行嗎」、「隔壁車主需要收驚」、「泡沫洗完 還能用亮光，再來用氣槍吹乾，最後用吸塵做造型」、「應該頭中鳥屎之類吧」。

▼阿姨開始沖洗！（圖／翻攝爆廢1公社）

▲▼阿姨在洗車場洗頭（圖／翻攝爆廢1公社）

▼一票網友笑歪！（圖／翻攝爆廢1公社）

▲▼阿姨在洗車場洗頭（圖／翻攝爆廢1公社）

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洗車場洗頭阿姨泡泡

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