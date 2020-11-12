3歲女孩「馬路來回跑」車輛狂閃　第10次衝刺被撞飛...媽才發現！

▲粉衣女孩不斷來回跑，把馬路當成遊樂場。（圖／翻攝自雲南曲靖微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

雲南一名3歲小女孩跟著媽媽到路邊攤，自己在一旁玩耍，但趁無人注意的時候，竟然把馬路當成遊樂園，不斷橫穿馬路，路過的汽、機車紛紛停下，但就在第10次穿越馬路，小女孩還是被當場撞飛。

綜合陸媒報導，雲南曲靖一位媽媽在第三中學路口附近賣馬鈴薯，7月23日她牽著女兒過馬路之後，之後就忙著整理貨物，沒有多管小孩，直到聽到汽車的剎車聲，才發現情況不對。

監視器畫面中可見，穿著粉色衣服的小女孩不斷在馬路上來回跑著，期間順利閃躲許多輛轎車、摩托車、電動車；直到第十趟，小女孩正轉身準備加速穿越馬路時，被一輛白色越野車撞上，女孩的媽媽聽到聲音衝上前查看。

雲南省曲靖市公安局交通警察支隊官方微博9日通報指出，2020年7月23日18時許，3歲的小女孩隨媽媽在曲靖市沾益區第三中學路口300米（文昌路191號門前）路段設攤賣馬鈴薯，媽媽忙著下貨、理貨，讓孩子自己在一旁玩耍。

萬幸的是，由於涉事路段本身路面狹窄、岔口較多，限速為40公里/小時，白色越野車行駛速度比較慢，撞擊力不大，經送醫院檢查小女孩診斷為雙腳趾骨骨折，沒有生命危險。