遭男友拍裸照！爸氣瘋嗆：把你剪掉…2哥出動「狂拍小鳥」讓媽鑑定

▲陳姓男子不滿女兒遭男友拍裸照，竟打電話嗆聲，還叫2個兒子反拍對方，甚至痛打對方一頓，下場出爐。（示意圖／達志影像）

記者李忠憲、陳韻如／台中報導

陳姓男子不滿女兒被其徐姓男友拍裸照，氣得打電話恐嚇徐男父親，還揚言「把你兒子懶覺剪掉」，讓徐父嚇得趕緊帶著兒子去賠罪。徐男在賠罪時，陳男先是叫2個兒子痛打徐男一頓後，又將徐男帶到廁所內拍裸照，但陳男妻子一見不滿意，還要求重拍。徐父與徐男事後不甘受辱提告，台中地檢署9日陳男等人依恐嚇罪嫌起訴。

起訴書指出，陳男與其沈姓妻子婚後育有2子1女，而女兒與徐男交往，甚至在2019年2月間與徐男相約翹家，陳男獲悉後，一口咬定是徐男拐走女兒，氣得打電話給徐父狂飆三字經，甚至還揚言，「把你兒子懶覺（生殖器）剪掉」。

徐父一聽，嚇得趕緊在同年月24日下午5時許帶著兒子前往陳男指定地點抱歉，孰料，陳男一見到對方，立刻叫2個兒子痛打徐男，接著表示，徐男拍他女兒裸照，因此要拍回來才公平，隨後就要2個兒子將人帶到廁所拍裸照。

誇張的是，拍完裸照後，陳妻看了不滿意，竟還要求重拍，直到滿意後才放過徐姓父子。沒想到隔天，陳男又再度約徐姓父子討論有關女兒的事，且又得知女兒裸照遭外流給一名劉姓男子，劉男因此也被通知到場。

劉男到場後，陳男立刻檢視其手機，果真在手機內看見女兒裸照，氣得他當場又叫兒子與另名申姓友人持棍棒毆打，導致劉男被打到骨折、腦震盪、全身多處擦挫傷等。

徐姓父子、劉男事後不甘受辱決定提告，警方也循線通知陳男一家4口及打人的申男到案說明，並在訊後依法送辦。台中地檢署偵結，認定陳男等人涉嫌傷害、恐嚇、妨害自由等罪，9日將5人依法起訴。

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