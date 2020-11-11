蘋果新MacBook性能大升級！可惜鏡頭解析度只有720p

▲蘋果今凌晨推出3款新Mac。（圖／Apple直播）

記者林妤柔／綜合報導

蘋果今（11）日發表3款新Mac，以及首款為Mac而設的Apple Silicon 處理器「M1」，正式揮別Intel X86 平台。這3款新品的性能大幅升級，但FaceTime鏡頭的硬體解析度只有720p。

由於新冠肺炎疫情大流行，全世界盛行遠距上班，MacBook的720p FaceTime相機將提供更出色的體驗，從Mac內建軟體到App好比Reincubate Camo，能將iPhone鏡頭當作Mac視訊鏡頭。

另外，蘋果還靠著新圖像訊號處理器（ISP）改善鏡頭，包括降低噪音、增加大動態範圍、改善自動白平衡和增強ML人臉探測技術，可惜只有720p解析度。然而，是否真改善用戶體驗，仍要等待時間證明。

這3款筆電分別為MacBook Air，售價只要3萬900元起，教育優惠價2萬7800元起；13 吋 MacBook Pro售價為3萬9900元起，教育優惠價3萬6800元起；Mac mini售價2萬1900元起。

雖然蘋果在發表會中提到，在今天已經可以下訂，下周就可以開始陸續到貨，不過，從蘋果台灣官網上可以看到，台灣並未在首波販售名單之中，因此台灣果粉如果想購買的話，還需要再等等。