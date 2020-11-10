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亞美尼亞「棄大片土地」忍痛簽停火協議　外高加索戰爭畫句點

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▲▼亞美尼亞與亞塞拜然同意人到停火，圖為亞塞拜然遭受轟炸後現場。（圖／路透）

▲亞美尼亞與亞塞拜然激戰，圖為亞塞拜然遭受轟炸後現場。（圖／路透）

文／中央社記者何宏儒安卡拉10日專電

亞美尼亞總理帕辛揚9日深夜宣布，已經簽署「痛苦的」協議，結束與亞塞拜然長達6週、造成數百人喪生的激戰。報導指出，此一協議導致亞美尼亞放棄大片土地。

土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）報導，帕辛揚（Nikol Pashinyan）9日深夜在臉書帳號張貼聲明說：「我已經跟俄羅斯和亞塞拜然總統共同簽署結束卡拉巴赫（Karabakh）戰爭的聲明。」協議自當地時間10日凌晨1時（台北時間清晨5時）生效。

他在「情緒激昂」的聲明中稱此舉「對我個人和對國人來說都是無法形容的痛苦」。

Սիրելի հայրենակիցներ, քույրեր եւ եղբայրներ. անձամբ իմ եւ բոլորիս համար ծանր, չափազանց ծանր որոշում եմ կայացրել:...

Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան 發佈於 2020年11月9日 星期一

半島電視台（Al Jazeera）報導，帕辛揚聲明之前數個小時，納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）的亞美尼亞裔官員已證實，亞塞拜然部隊拿下重要城巿舒沙（Shusha）。

帕辛揚在聲明中表示，亞塞拜然軍隊進逼地區首府史提帕納科特（Stepanakert）而大有斬獲，他「深入分析軍事情勢」後做出上述決定，強調協議是「當前情勢之下最好的解決之道」。

▲亞塞拜然、亞美尼亞在主權爭議地區納哥諾卡拉巴克（Nagorny Karabakh）發生邊境衝突，當地28日遭到砲擊。（圖／路透）

▲▼亞塞拜然、亞美尼亞在主權爭議地區納哥諾卡拉巴克（Nagorny Karabakh）發生邊境衝突，當地遭到砲擊。（圖／路透）

▲亞塞拜然、亞美尼亞在主權爭議地區納哥諾卡拉巴克（Nagorny Karabakh）發生邊境衝突，當地28日遭到砲擊。（圖／路透）

俄羅斯克里姆林宮稍後在聲明中指出，各方簽署「完全停止」在納戈爾諾．卡拉巴赫地區戰鬥行動的協議。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin，或譯普丁）隨即宣布停火開始，「雙亞」的部隊將繼續留在各自掌控的陣地中。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，此一協議將導致亞美尼亞放棄大片土地，土耳其和俄羅斯將對當地派遣維持和平特派團。

外高加索鄰國「雙亞」自9月27日以來為納戈爾諾．卡拉巴赫地區而開戰。位於亞塞拜然境內的納卡區國際公認是亞塞拜然共和國一部分，卻因居民在種族上屬亞美尼亞人而存在分離主義勢力。「雙亞」1988到1994年就曾為納卡區打過一仗，亞美尼亞支持自稱建國的納卡區，但它至今未獲任何聯合國成員承認。

 

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