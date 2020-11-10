亞美尼亞「割地停戰」…群眾爆氣衝進國會洩憤　痛毆國會議長

▲亞美尼亞民眾佔領國會示威。（圖／路透）



文／中央社

亞美尼亞、亞塞拜然與俄羅斯今天達成協議，同意終結爭議地區納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）數週以來的激烈戰火，然而此舉讓亞美尼亞民眾怒不可遏。

法新社報導，這份宣告從當地時間今天凌晨1時生效的全面停火協議，引發亞美尼亞人不滿，憤怒的抗議群眾闖入首都葉里凡（Yerevan）政府機關總部翻箱倒櫃、砸窗洩憤。

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）宣布這份終結戰事的「痛苦」協議後，不滿的群眾也奪下國會控制權，在議場內呼籲帕辛揚下台。

帕辛揚表示，「我已和俄羅斯及亞塞拜然總統就終結卡拉巴赫戰爭一事簽下聲明」，他稱此舉讓他個人和全體人民都感到「無法言喻的痛苦」。

他還說：「經過深入分析軍事情況後，我才做了這個決定。」

當地媒體報導，國會議長米爾佐揚（Ararat Mirzoyan）慘遭抗議民眾攻擊毆打。

隨著入夜，群眾人數少了一些，不過仍有若干抗議民眾留在議場內部。

帕辛揚在社群媒體臉書（Facebook）上呼籲抗議民眾返家，並寫道：「在這樣艱難的時刻，我們必須同心協力。」

為奪回爭議地區納卡區，亞塞拜然先前在戰事中取得一連串勝利。

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）表示，帕辛揚除了簽下這份「歷史性協議」之外，已別無選擇。阿利耶夫透過電視發表談話：「一隻鐵腕逼迫他簽下這份文件。這本質上就是投降。」

這份停火協議將終結亞美尼亞與亞塞拜然6週以來為了納卡區而起的激烈衝突。納卡區雖位於亞塞拜然境內，卻由亞美尼亞人所據，1990年代在一場痛苦的戰爭中脫離亞塞拜然控制。

雖然各國一直努力促成和平協議，但數十年來亞美尼亞與亞塞拜然衝突持續升溫，今年9月底開始，又爆發新一波戰事。

目前已證實逾1300人在這場戰事中喪命，其中包括數十名平民，但據信確切死亡人數遠遠不止這個數字。

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