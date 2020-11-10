　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營急秀與拜登互動　藍營提醒「外交禮儀」：川普還沒卸任...

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼拜登、蔡英文、川普。（圖／路透、記者李毓康攝、路透）

▲拜登、蔡英文、川普。（圖／路透、記者李毓康攝、路透）

記者徐政璿／台北報導

美國大選結果出爐，民主黨籍候選人拜登（Joe Biden）擊敗現任共和黨籍總統川普（Donald Trump）。藍營涉外人士表示，美國選後局勢混亂，選舉人團12月14日才會正式投票，川普則要到明年1月20日才會卸任，綠營之前把川普政府捧上天，現在又急著表態挺拜登，欠缺外交手腕，難免給人「人前手牽手，背後下毒手」之感。

國民黨發現，這數月以來，綠營民代與親執政黨人士先是不斷抹紅攻擊拜登，近日綠營所謂的黨政人士、涉外人士，卻又有節奏地放出「民進黨與民主黨」關係良好的消息，預料是民進黨啟動慣用的「大內宣」伎倆，緩頰押錯寶的尷尬情況。

藍營涉外人士提醒，民進黨必須認清，外交關係離不開兩岸，如今川普拒絕認輸，一旦美國大選爭議引發憲政空窗期，對兩岸也可能造成影響，民進黨一下押寶川普，一下又轉向挺拜登，外交真的不能太現實，「否則很快會遇到現世報」。

國民黨國際事務部主任李大中則表示，民進黨政府已經執政邁入第5年，要幫台灣廣結善緣，不要拿內政操作的思維去搞外交，也不要只想抓緊美國的執政黨，有意無意地忽略的另外一個主要政黨，因為台灣沒有「押寶」、「炒短線」的本錢。

國民黨也於8日針對美選召開黨務會議，會中決議將透過立法院黨團提案，要求蔡英文政府就台美新局勢，來立法院進行專案報告。江啟臣表示，希望民進黨政府能好好回應民意，尤其是它開放瘦肉精豬肉進口的突襲式決策，重新檢討之前對美貿易談判的不妥之處。

其他人也看了這些...

蔡英文推特恭賀拜登當選美國總統：一起貢獻國際社會
拜登勝選！　陳水扁：美中台關係不會有太大改變
蘇貞昌稱「蔡英文致電拜登」　行政院還原真實狀況

更多熱門新聞...

國民黨：期待美國在拜登領導下　與中華民國持續強化夥伴關係
朱立倫祝賀拜登當選：過去訪美曾有過數面之緣　替他開心
孫大千：蔡英文和川普的總統大選　存在5個驚人巧合

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
吳宗憲結婚30年...罕見提「張葳葳」　認了：我不是好老公
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨強力反萊豬　拜登國安大將肯定蔡英文放寬美豬貼文曝

綠營急秀與拜登互動　藍營提醒「外交禮儀」：川普還沒卸任...

WHA復會台灣仍吃閉門羹　蔡英文：全世界與WHO的重大損失

美國駐聯合國大使：台灣防疫挽救世界無數生命　應以觀察員參與WHA

王浩宇秀阮經天合照：我們都愛台灣　選擇回台當兵

民進黨：國民黨集體失憶「打臉馬英九」　我們深感不捨

行政院召開「中央災害防救會議」　將進枯水期各部會即時應變

蔡英文發推特被酸宣傳把戲？　她：馬克宏、梅克爾、江啟臣也是？

藍委爆：司法院暴增1.8億預算搞「小編」　桌遊、VR全民買單

WHA復會沒邀台灣　賴清德：政治不該凌駕防疫

家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說

綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

亂丟垃圾「逃跑遭輾」駕駛被送辦　死者家屬告北市環保局過失致死

羅志祥助理酒駕！衝撞混凝土車　酒測值1.2...嗆記者：你媽家喝酒

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

捷運「防疫無名英雄」秀流暢動作　網讚：少了他們就沒有現在生活

大賣場驚見討位哥「橫停逼讓位」　敲車怒嗆：有點同理心！全網怒

宜蘭酒駕男失控撞7機車衝人行道　2男排隊買飲料閃避不及骨折送醫！

中壢清秀妹大方認當乞丐！日討12hrs要做自己　存款目標曝光(更新1)

國民黨強力反萊豬　拜登國安大將肯定蔡英文放寬美豬貼文曝

綠營急秀與拜登互動　藍營提醒「外交禮儀」：川普還沒卸任...

WHA復會台灣仍吃閉門羹　蔡英文：全世界與WHO的重大損失

美國駐聯合國大使：台灣防疫挽救世界無數生命　應以觀察員參與WHA

王浩宇秀阮經天合照：我們都愛台灣　選擇回台當兵

民進黨：國民黨集體失憶「打臉馬英九」　我們深感不捨

行政院召開「中央災害防救會議」　將進枯水期各部會即時應變

蔡英文發推特被酸宣傳把戲？　她：馬克宏、梅克爾、江啟臣也是？

藍委爆：司法院暴增1.8億預算搞「小編」　桌遊、VR全民買單

WHA復會沒邀台灣　賴清德：政治不該凌駕防疫

30歲男「拉肚子」掛急診…醫告知患了重病！裝迷你葉克膜搶救

國民黨強力反萊豬　拜登國安大將肯定蔡英文放寬美豬貼文曝

中職／吳東融澄清跟打擊教練沒摩擦　感謝教練團及隊友

雅房月租2500「含陽台、廚房」！網見3坪空間傻眼　房東：又沒犯法

俄羅斯宣布：「衛星V疫苗」有效率超過90％　數據來自接種民眾

柯震東12年前舊照曝光！　「圓臉憨笑」網驚：同一個人？

被爆祕密結婚「小孩1歲多」鄰居都知道！　《微微一笑》男星回應了

迪士尼「聖誕新品」米奇、米妮化身薑餅人　倒數月曆天天都驚喜

烏克蘭總統澤倫斯基「確診新冠病毒」　基輔證實了

綠營急秀與拜登互動　藍營提醒「外交禮儀」：川普還沒卸任...

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

政治熱門新聞

未獲邀出席WHA　蔡英文：全世界損失

美國駐聯合國大使：台灣防疫挽救世界無數生命

綠營急秀與拜登互動　藍營：川普還沒卸任...

王浩宇秀阮經天合照：我們都愛台灣

民進黨：國民黨集體失憶「打臉馬英九」　我們深感不捨

黃偉哲：殺馬國女大生兇嫌應判死

蔡英文發推特被酸宣傳把戲？　她：江啟臣也是？

5年前同桌賀錦麗　檢察官陳昱奉秀照片

鬼滅新角色！洪秀柱維基被惡搞加入鬼殺隊　

忘了改口川普小贏？　沈富雄：我全國南波萬！

稽查員有取締壓力？北市回應了！

蕭美琴曾在歐巴馬副國務卿家中住過2週

藍委爆：司法院暴增1.8億預算搞「小編」

蘇貞昌：馬英九開放美牛8年　國人一年吃6.8萬公噸都沒事

更多熱門

相關新聞

美國駐聯合國大使：台灣防疫挽救世界無數生命

美國駐聯合國大使：台灣防疫挽救世界無數生命

美國駐聯合國大使布朗堡格（Andrew Bremberg）9日錄製影片，盛讚台灣成功防疫的經驗，甚至慷慨分享技術、捐助口罩與醫療用品，挽救了世界無數生命，他向世界衛生組織（WHO）高聲呼籲，應該讓台灣以觀察員的身份參與世界衛生大會。

拜登回應輝瑞疫苗：還需要數個月普遍接種

拜登回應輝瑞疫苗：還需要數個月普遍接種

張競：推文不是賀電　賀函送到國安團隊是大學問

張競：推文不是賀電　賀函送到國安團隊是大學問

開票前就計票！川普法律戰的打點

開票前就計票！川普法律戰的打點

ABC新聞稱蔡英文「泰國總統」

ABC新聞稱蔡英文「泰國總統」

關鍵字：

美國大選拜登川普國民黨

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

罕見提及張葳葳　吳宗憲認了：我不是好老公

網爆「Uber Eats將退出台灣」！ 業者回應了

獨／中壢清秀妹大方認當乞丐！目標要存500萬

1年衝到百萬訂閱！「莫彩曦」完美家世曝光

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

石二鍋直擊罕見家教！服務業超有感

長榮男大生「又關路燈」　工務局回應了

她怒噴面試官遲到2小時　網嘆：毀了

小五童求救四口擠破屋！10小時火速修好

即／輝瑞疫苗90％有效　美股期指暴漲

10分鐘前才分開！女警遭輾斃…北港警崩潰

不倫公公！拉媳婦進房：幫我生小孩

闖台北某醫院直播見吊屍　母爆哭送紅包

直播主廢棄醫院探險　驚見上吊屍「半身分離」

宜蘭15歲女學生　不明墜樓身亡

更多

最夯影音

更多
家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說

家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說
綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

亂丟垃圾「逃跑遭輾」駕駛被送辦　死者家屬告北市環保局過失致死

亂丟垃圾「逃跑遭輾」駕駛被送辦　死者家屬告北市環保局過失致死

羅志祥助理酒駕！衝撞混凝土車　酒測值1.2...嗆記者：你媽家喝酒

羅志祥助理酒駕！衝撞混凝土車　酒測值1.2...嗆記者：你媽家喝酒

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面