綠營急秀與拜登互動　藍營提醒「外交禮儀」：川普還沒卸任...

▲拜登、蔡英文、川普。（圖／路透、記者李毓康攝、路透）

記者徐政璿／台北報導

美國大選結果出爐，民主黨籍候選人拜登（Joe Biden）擊敗現任共和黨籍總統川普（Donald Trump）。藍營涉外人士表示，美國選後局勢混亂，選舉人團12月14日才會正式投票，川普則要到明年1月20日才會卸任，綠營之前把川普政府捧上天，現在又急著表態挺拜登，欠缺外交手腕，難免給人「人前手牽手，背後下毒手」之感。

國民黨發現，這數月以來，綠營民代與親執政黨人士先是不斷抹紅攻擊拜登，近日綠營所謂的黨政人士、涉外人士，卻又有節奏地放出「民進黨與民主黨」關係良好的消息，預料是民進黨啟動慣用的「大內宣」伎倆，緩頰押錯寶的尷尬情況。

藍營涉外人士提醒，民進黨必須認清，外交關係離不開兩岸，如今川普拒絕認輸，一旦美國大選爭議引發憲政空窗期，對兩岸也可能造成影響，民進黨一下押寶川普，一下又轉向挺拜登，外交真的不能太現實，「否則很快會遇到現世報」。

國民黨國際事務部主任李大中則表示，民進黨政府已經執政邁入第5年，要幫台灣廣結善緣，不要拿內政操作的思維去搞外交，也不要只想抓緊美國的執政黨，有意無意地忽略的另外一個主要政黨，因為台灣沒有「押寶」、「炒短線」的本錢。

國民黨也於8日針對美選召開黨務會議，會中決議將透過立法院黨團提案，要求蔡英文政府就台美新局勢，來立法院進行專案報告。江啟臣表示，希望民進黨政府能好好回應民意，尤其是它開放瘦肉精豬肉進口的突襲式決策，重新檢討之前對美貿易談判的不妥之處。

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