至今拒認輸！　胡錫進警告「不要刺激川普」避免對中發洩怨氣

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

美國總統大選由民主黨候選人拜登勝出，但川普至今仍堅稱未輸，將展開法律訴訟。大陸官媒《環球時報》總編胡錫進表示，美國進入極不尋常的過渡期，建議中方應該與拜登團隊展開聯繫，但也不要刺激川普。

胡錫進8日發文指出，大陸應該與拜登團隊聯繫，探尋中美關係擺脫極端動盪的可能性。川普政府執政後期推出許多針對中國的激進政策，雖然外界普遍認為拜登會態度會較緩和調整，但他認為，至少去除川普用來表演的那一部分是可能的。

「不要刺激川普！」胡錫進也建議，目前川普不接受選舉結果，已經憋了一肚子氣，可能把氣外美國之外的地方發洩，中方應避免把川普的敗選怨氣朝中美關係方向引。尤其是對川普本人保持必要的尊重。

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

除此之外，目前是美國最為動盪、不確定因素最多的一個過渡期，大陸應該做好應變準備，如果這期間遭到嚴重挑釁，決不能含糊，必須予以迎頭痛擊，「我們不惹它，但決用不著怕它」。

胡錫進也表示，目前美國與國際社會已逐漸達成拜登勝選共識，如果川普拖著不承認敗選，甚至已不服氣的態度離開白宮，那麼美國社會分裂就會更嚴重，大選後恢復團結的能力會被減弱。

胡錫進透露，川普已經改變美國，雖然離開了，留下的政治遺產依然很難消除。他拒絕認輸，反映的其實是美國社會的政治撕裂程度已經能夠支持川普對當選總統的蔑視。他也再度強調，「美國的政治制度在退化」。