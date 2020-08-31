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軟毒品進入校園　「反毒電競大賽」創教育形式一大突破

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▲軟毒品成校園夯品。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲軟毒品成校園夯品。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

隨著各級學校開學，也迎來吸毒的高峰期。根據教育部所公布「學生非法藥物使用行為調查」，大麻、笑氣佔據青少年使用非法藥物前二名，一顆顆糖果、派對中氣球，竟成為校園中最夯的毒品！

這些「軟毒品」不同於過去民眾所熟知的安非他命、海洛英，由於標榜「很安全」、「很潮」、「吸食後不會上癮」，因此讓青少年忽視對身體的危害和成癮性。直擊校園現場毒品，偽裝高難以及時發現。

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台北市少年隊副隊長劉志剛表示，今年度毒品的防治主軸為「笑氣」，笑氣通常會以氣球的形式出現，青少年吸食後會有放鬆的感覺，但效果僅持續幾分鐘之後就會消失，成癮後有人甚至會一天吸食一整個鋼瓶。笑氣在台灣流通逐漸猖狂，吸取這些工業用笑氣，會有神經病變、身體麻痺、耳鳴、平衡感喪失，嚴重會造成幻覺、失憶和憂鬱等疾病。

對於身處反毒第一線的高雄瑞祥高中教官翁淳儀提到，「這些不像毒品的軟毒品非常危險，如果青少年受不了同儕的誘惑，拒絕吸食常會被譏笑說不潮、很廢、很落伍，無法拒絕的人就容易有第一次的接觸」。另外翁淳儀也擔憂提到，當軟毒品化身成為助興道具又因為容易偽裝，導致學校老師、家裡爸媽認不出來，無法及時發現，青少年有意識的「識毒進而拒毒」就成為重要關鍵。反毒教育困境跟不上毒品型態改變，根據一項對786位國中學生進行毒品防制調查，針對毒品的防制知識仍不足，答對率僅約有6成。

知名教育學者葉丙成提醒，過往反毒教育是政令宣導式的傳達，無法引起孩子學習動機，也缺乏讓孩子獨立思考的機會，現在孩子比過去更容易接觸各種訊息，思考也比較早成熟，很多敏感性的議題，像反毒教育、性教育、校園霸凌問題，用傳統的方式較難和學校、家長建立暢通的溝通管道，若能用遊戲加強孩子的興趣、讓孩子願意主動探索更多的知識，遇到問題時可以及時地求援。

今年暑假一場由民間與全台各縣市教育局合作的「反毒電競大賽」，超過1萬名學生一同參與，歷時半年競賽，創下史上最大規模的反毒活動。首次舉辦反毒電競賽事的國泰金控，投入反毒教育即將邁入第4年。

國泰人壽資深副總經理劉大坤表示，將毒品知識與電子競賽結合是反毒教育形式的一大突破，國泰人壽每年都嘗試推出新的反毒教育，從舞台劇、宣導車、線上動畫教材等多元方式，希望可以讓反毒教育不斷推陳出新，推向新的里程碑。

另外國泰人壽副總經理張殷壽也提到，為了讓遊戲化反毒宣導能夠深入校園，國泰人壽也投入六千名志工，面對面與學校溝通，將反毒電競帶入每一個學校班級。透過學校與企業的配合，用現在青少年最夯的電競來打造反毒新思維，讓遊戲式學習成為一種新興的學習方式，青少年不但可以兼顧遊戲性與教育性，透過遊戲獲得成就感及提升學習動機，也可讓青少年可以真正了解識毒的重要性。

葉丙成表示，以電競的形式接觸青少年，讓反毒教育不再受到單一場活動的地理和規模上的限制，各地教育單位也不用受限於預算而必須限制活動的次數，透過線上無限制地擴增毒品知識庫，讓反毒教育也能跟得上毒品的不同形態，發揮真正的功能。

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