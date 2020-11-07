獨／28歲OL求雪峰...省15萬哭「高低走山」　二次動刀曝恐怖內幕

▲台南一名上班OL為了貪圖便宜手術，結果造成胸部走樣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／台南報導

台南一名28歲的上班族正妹彤彤，因為對於自己的身形不滿意，所以想要豐胸，但沒想到卻貪圖便宜，選擇了10萬塊錢的手術，比一般豐胸手術的價格少了超過一半，但沒想卻是噩夢的開始，因為術後的胸部就成了「皺褶高低奶」，向手術的診所要來求償，卻找不到主刀醫師。

家住在台南的，現在上班族的28歲彤彤，很愛打扮自己，身材纖細五官姣好的她外表亮麗，不過對自己胸部並不滿意，所以在1年前，看到網路上便宜廣告吸引，豐胸手術只要10萬塊，讓她決定動刀，不過這個價錢真的很便宜，因為一般隆乳手術依材質不同，約20-35萬元，價格幾乎少了一半以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南一名上班OL為了貪圖便宜手術，結果造成胸部走樣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

原本夢想術後可以獲得自己想要身材的彤彤，等到手術之後卻換來的卻是一對「皺褶雙峰高低奶」，術後回診找醫師理論，醫師還直指是彤彤自己的體質問題，僅表示是在正常恢復期，現在胸部嚴重莢膜攣縮，下半球雙層奶，雙側內緣水波紋嚴重，外觀高低奶落差達2個指腹。

最後彤彤只好再尋求元和雅整形外科方嘉良醫師，接受第二次手術，沒想到方醫師在手術後還發現，術中取出前一家診所放置於彤彤體內的義乳袋，是他在台灣完全沒看過的型號，合理懷疑是完全沒有保障的水貨或來路不明的黑心貨，放在胸部內長時間難保不造成身體健康上的影響。

而台灣亞太光觀光醫療協會理事長問鍾金源醫師也指出，現在財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會有進行評鑑「診所美容醫學品質認證」的醫療機構，建議民眾面對琳琅滿目的術前術後廣告，不知道該如何找診所時，應該優先選擇政府認證之診所，手術安全、手術品質、術後照護才能更有保障！

▲台南一名上班OL為了貪圖便宜手術，結果造成胸部走樣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）