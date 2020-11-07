閃電減弱海警解除　北台灣午後變天「雙北7縣市大雨特報」

▲閃電颱風減弱遠離，氣象局最快傍晚解除海警。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

閃電颱風持續減弱遠離，氣象局表示，下午已減弱成熱帶性低氣壓，於14:30解除海警。不過，雖然颱風影響趨緩，但受到新一波東北風增強影響，北台灣將轉涼，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部大雨發生機率，氣象局也持續發布大雨特報提醒。

氣象預報員林伯東指出，閃電颱風持續減弱，下午已減弱為熱帶性低氣壓，氣象局於14:30解除閃電颱風海警

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▲閃電颱風逐漸遠離。（圖／中央氣象局）

下半天起東北風增強，北台灣轉涼，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部大雨發生機率。氣象局持續針對台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、澎湖縣、台南市發布大雨特報。

▲氣象局發布大雨特報，澎湖、台南地區有局部大雨發生的機率；午後北部山區也有局部大雨可能。（圖／中央氣象局）

氣象預報員劉沛滕則指出，氣象局有望在傍晚至晚間解除閃電海警，不過，下午到晚上在東北風明顯影響下，北部、宜蘭變天有雨。至於溫度方面，北台灣今高溫有32度左右，到了晚上會降到23度，明天一整天高溫都不會超過23度，今明高溫相比降了有9度之多。

氣象局提醒，東北風影響下，溫度變化明顯，今晚低溫約23-24度，明天北台灣一整天高溫僅23度，夜間則再降至21度上下。

▲東北風增強，明天至下周二水氣最多，今午後北部有局部大雨發生機率。（圖／記者黃克翔攝）

未來一周主要都是東北風影響天氣，水氣最多時間點為明天至下周二，迎風面北部、東北部都有雨，降雨範圍稍大，下周三後水氣稍減少，降雨侷限基隆北海岸及部分大台北山區。其他地區在颱風遠離後，恢復多雲到晴天氣，但要注意日夜溫差大。

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