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張嘴狂飄臭味！醫秒吐：像隔夜鹹水雞　超音波揭病因「全纖維化」

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張嘴狂飄酸臭味！醫秒吐：像隔夜鹹水雞　超音波揭病因「肝全纖維化」

▲陳榮堅在節目上分享收治個案。（圖／翻攝自《醫師好辣》YouTube頻道）

圖文／CTWANT

現代人工作忙碌，經常熬夜導致肝火旺盛，有時口中難免出現異味，但口臭問題若太過嚴重，恐怕就不是火氣大這麼簡單。外科醫師陳榮堅近日在節目透露，一名60多歲的男子長期有口臭，氣味甚至重到被友人嫌棄，嚴重影響人際關係，原本他還以為是胃出了問題，不料就醫檢查後，竟發現肝臟已嚴重纖維化。

陳榮堅日前在節目《醫師好辣》分享收治個案，指該名男患者年約60多歲，主述口腔有異味，懷疑是胃部有問題，要求醫生幫忙做胃鏡檢查；醫生透過內視鏡檢視後，雖然發現胃部有輕微發炎，但僅是初期症狀，照理來說不可能造成如此嚴重的口臭，當下就懷疑患者可能有其他疾病，隨後脫下口罩聞氣味確認。

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陳榮堅形容，男病患口中的異味就像是「放了隔夜的鹹水雞」，不單只是酸臭味這麼簡單，有點類似「腐敗的阿摩尼亞味」，實在非常難聞；為了找出病因，醫生開始詢問患者過去病史，赫然發現對方以前曾是B型肝炎帶原者，雖然他聲稱早已治癒，但醫師不敢大意，仍建議病患進行詳細檢查。

果不其然，男病患的B肝指數不僅飆到6、7000，超出正常人數百倍，肝臟也出現嚴重的纖維化情形；查出原因後，陳榮堅將患者轉往消化內科，經服用特效藥治療後，過1個月再回診時，口中異味就已淡化許多，直到半年後再回診，除了B肝指數降低，口臭也改善許多，提醒民眾若發現身體有異狀，一定要盡快就醫。

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