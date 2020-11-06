閃電登陸機率低！暴風圈掃南台灣　花東屏東「豪大雨特報」

▲閃電颱風雷達回波圖。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

輕度颱風「閃電」今日離台灣最近，目前位於鵝鑾鼻南方60公里海面上，暴風圈進入恆春半島、台東等地，台東、屏東、高雄、台南今下半天將有明顯雨勢。不過隨著颱風通過台灣南端，暴風圈已有逐漸縮小減弱的趨勢，預計在未來24到36小時間，就會減弱為熱帶性低氣壓。

閃電目前向西北西轉西移動，氣象局預報員徐仲毅表示，隨著颱風雨帶進入台東、恆春一帶，台東、恆春半島、基隆北海岸、花蓮、宜蘭等地都有明顯雨勢，氣象局稍早也發布豪、大雨特報，其中台東、恆春雨勢最大，預計明日白天才會減緩。

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▲氣象局閃電颱風說明記者會。（圖／記者張榮恩攝）

▲屏東、台東豪雨特報。（圖／氣象局）

徐仲毅表示，颱風路徑有不確定性，可能會受台灣地形影響出現較大誤差，不過目前判斷仍會沿著恆春半島南邊通過，登陸機會較小，隨著颱風通過台灣南端，暴風圈已有逐漸縮小減弱的趨勢，接著將往西進入台灣海峽，該處海面條件不利發展，加上東北風影響，閃電將於24到36小時內減弱為熱帶性低氣壓。

徐仲毅表示，明天下午開始東北風南下，迎風面的北部、東北部又會有雨，其中宜蘭、基隆北海岸、大台北山區等可能會有局部大雨，北台灣整體雨量會更增加。

▲閃電颱風衛星雲圖。（圖／氣象局）