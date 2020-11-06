快訊／「蘆竹王陽明」遭判12年8月！躲爸房產內未入監　警逮到人了

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園富二代李威德自封「蘆竹王陽明」，多次偷拍與女友、女網友的性愛影片，其中更誘騙未成年少女發生關係及偷拍並以此要脅。案經上訴三審，最高院31日駁回上訴，依違反「兒少性剝削」防制條例等15罪，合計重判12年8月徒刑，全案定讞。不料李男卻畏罪潛逃，躲藏在父親名下房產內遲遲未到監執行；警方昨（5日）晚間10時佈線埋伏，已順利將李男逮捕，訊後移送桃園地檢署歸案。

▲「蘆竹王陽明」潛逃未入監，警方逮到人了。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據了解，李男2016、2017年多次偷拍與女友親密過程，且分手後還以散佈威脅，共計至少5名女子受害，其中年紀最小的僅有15歲。檢警獲報後前往李男租屋處清查檔案，發現偷拍影像高達300多GB，因此提起公訴。

案經上訴三審，最高院駁回上訴，將李男依違反「兒少性剝削」防制條例等15罪，合併重判12年8月徒刑，全案定讞。但判決結果出爐後，李男卻畏罪展開潛逃，躲在父親名下房產內遲遲未報到入監；桃園地檢署10月30日針對李男發布通緝令，並於昨日晚間鎖定李男行蹤，前往現場佈線埋伏，晚間10時許見到李外出後，幹員立即上前逮人，李男見到警方後也未多作抵抗，乖乖就逮，訊後移送桃園地檢署歸案。

▼李男訊後移送往桃園地檢署。（圖／記者沈繼昌翻攝）