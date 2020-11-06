北京馬習會座談：有「九二共識」再談兩岸領導人會晤

▲馬習會5周年。（圖／資料照）

文／中央社記者邱國強北京6日電

中國大陸官方今天舉辦「馬習會」5週年座談會，全場一片鼓吹「九二共識 」。大陸國台辦主任劉結一說，以「不預設政治前提、 有意義的對話」為名繞開九二共識，是完全行不通的。

大陸海峽兩岸關係協會會長張志軍也持相同論調說 ，沒有「九二共識」，兩岸協商談判就不可能恢復，也不會有兩岸事務主管部門建立常態化聯繫溝通機制的政治突破，更不可能實現兩岸領導人歷史性會晤。

而與會的華中師範大學政治與國際關係學院教授周志懷在會後受訪時表示，兩岸未來應該思考，在「共同的政治基礎上」及「一個中國」的架構下，共同推動並 實現兩岸領導人會面的「常態化」。

不到一個月內，北京官方先後藉由台灣光復節、「 馬習會」5週年舉行研討座談，宣示意味濃厚。繼10月 22日的台灣光復75週年研討會後，今天又在釣魚台大酒 店舉辦「馬習會」5週年座談會，兩個場合都以「反獨促統」為基調。前者並著重「促統」，後者則著重「九二共識」。

這場以「兩岸領導人歷史性會晤5周年座談會」為名的會議由大陸國務院台灣事務辦公室舉辦，完全屬於官方性質。但除了與會者的名牌上印有會議名稱外，會 場內沒有掛出任何顯示會議名稱的字樣。

至於與會人員，除劉結一、張志軍及多名國台辦主管外，還包括涉台機構主管、學者，以及少數台灣學者及台商共60人。其中，劉結一、張志軍及台籍的黃清賢、李姿瑩等8人被安排發言，內容一致肯定「馬習會」 的意義及「九二共識」的重要，並口徑一致地攻擊政府 目前的兩岸政策。

劉結一在會中延續中國全國政協主席汪洋的論調， 聲稱陸方願「為和平統一創造廣闊空間」。但凡有一線 「和平解決」的可能，陸方都將「付出百倍的努力」。 周志懷並肯定前總統馬英九表示，在兩岸關係發展 史上，應該給馬英九的兩岸「和解、合作、和平」政策 一些掌聲，並且應撕去反對者為他貼上的「無能」標籤 ，歷史不會忘記對兩岸關係作出過貢獻的人。（編輯： 周慧盈）