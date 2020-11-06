低碳知識大會考！台中逾2萬國中小學生參賽　市府抽45萬禮券得主

▲台中市政府秘書長黃崇典（右5）抽出總獎金45萬元得主。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府為了讓學子從小培養節能減碳觀念，上月在網路上舉辦低碳知識大會考，並祭出總獎金45萬元的禮券，果然吸引2萬多名學子上網填寫，市府秘書長黃崇典6日在律師見證下抽出各獎項得主，他也呼籲學生們共同推動台中市成為低碳永續的健康城市。

隨著氣候變遷帶來的衝擊，全球各地推行的低碳行動刻不容緩，尤其去年瑞典環保少女桑伯格，更在聯合國氣候變化大會發表演說，「下一個十年將決定地球的未來」，希望喚起更多民眾及學子重視氣候變遷議題。

黃崇典表示，雖然是一項知識會考，但是採用好玩、好學、好康的方式進行，題目包括光電、風力、再生能源、蔬食及大眾運輸工具等，希望共同推動都市降溫，為保護地球盡份心力。

台中市政府為了讓學生瞭解節能減碳的重要性，以及推動低碳城市的目的，今年已是辦理第二屆網路「台中市低碳知識大會考」，活動從10月1日至10月31日止，凡是台中市轄內國小、國中學生，利用網路回答問題成績70分以上者，即可參加抽獎活動，讓學生們在輕鬆的氛圍中建立低碳相關知識，並瞭解台中市落實低碳城市發展的推動歷程。

今年共吸引22039名國中小學生參加，參加人數以國小學生最多，新光國中及光德國中則是參加人數最多的學校。

黃崇典下午在圓正律師事務所律師陳佩吟見證下，下午抽出總獎金45萬元禮券得主，分別是頭獎1萬元家樂福電子禮券10名，貳獎200元統一超商電子禮券1100名，普獎100元統一超商電子禮券1300名，共計2410人獲獎。

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