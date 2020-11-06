大陸成功發射長征六號火箭　13顆衛星送入預定軌道

▲大陸6日11時19分成功發射長征六號運載火箭。（圖／翻攝自新華社，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸太原衛星發射中心6日11時19分成功發射長征六號運載火箭，將NewSat9-18衛星、電子科技大學號衛星、北航空事衛星一號和八一03星送入預定軌道，「一箭13星」發射圓滿成功。這次任務是長征系列運載火箭的第351次飛行。

根據新華社，NewSat9-18衛星是阿根廷Satellogic公司研製的10顆遙感小衛星，10顆衛星均搭載多光譜載荷、高光譜載荷，單星重約41千克，設計壽命3年，發射入軌後與其他7顆在軌的NewSat衛星組網運行，主要用於提供商業遙感服務。

電子科技大學號衛星（又稱『天雁05衛星』）由成都國星宇航科技有限公司、電子科技大學與北京微納星空科技有限公司聯合研製，主要用於對地遙感觀測，可為智慧城市建設、農林業災情監測等行業提供服務。同時，在該衛星平台上將開展太赫茲通信載荷的相關試驗。

北航空事衛星一號是長沙天儀空間科技研究院有限公司與北京航空航天大學合作研製的12U科學實驗衛星，也是大陸空事衛星系統首顆關鍵載荷技術驗證衛星，主要在軌展開航空機載ADS-B信號接收轉發、激光通訊星地數傳技術探索等實驗。

八一03星（全稱『中國青少年科普衛星八一03星太原號』）由太原市教育局聯合中國航天科技國際交流中心發起，太原市進山中學學生全程參與研製，主要用於天體遙感觀測、對地觀測、天地協同編程教育等實驗，同時搭載了「孩子的聲音上太空」大型公益活動芯片，為青少年學生提供航天科普和教育實踐平台。