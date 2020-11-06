女乘客要求開快點！　司機踩油門回頭「後座是空的」後方狂按喇叭

▲女乘客突然打開車門跳出去，司機無法阻止。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

計程車司機到處跑，會遇到許多不同客人，時常見怪不怪。湖北武漢一名計程車司機5日遇到一名女客人，在隧道時要求加速，沒想到當她踩下油門，回頭一看卻發現後座沒人了，外面則傳出刺耳喇叭聲。

根據澎湃新聞報導，武漢一名女子5日搭乘計程車，默默不發一語，但在車輛經過隧道時，突然打開車門跳出，司機發現情況不對趕緊剎車。目前，女乘客已被救護車載走。

「是自殺！自殺！」計程車司機的老公表示，該名乘客上車後，途中沒有講過話，只在途中說過一句「師傅妳開快點」；老婆則告知目前有限速，等限速路段過了就會加速，根本沒想到會有跳車動作。

當下司機趕緊把車輛停下，並且打電話報警、叫救護車，之後乘客被接走，計程車司機也到派租所進行筆錄。計程車車主透露，員警之後告知「沒你們的事了」，就讓他們離開，車子也一併就開走了。

看了新聞之後，許多網友傻眼，「想自殺也不能坑出租司機！」、「特意在隧道裡讓加速，就是想自殺……這讓計程車司機都可能有陰影了…希望可以平安救回女乘客」、「司機好冤好無辜！你要死不要禍害他人」、「還好沒害後面的車當冤大頭」、「 幸好有監控，否則司機說不清楚了」。

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