對美國大選看法？ 陸外交部副部長樂玉成和華春瑩「相視一笑」

▲大陸外交部副部長樂玉成和外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝自直新聞）

記者劉亭／綜合報導

美國總統大選陷入膠著，仍持續開票中。大陸外交部5日舉行中外媒體吹風會，介紹上合組織會議有關情況，期間外交部副部長樂玉成和主持人華春瑩被問及對美國總統大選看法兩人先「相視一笑」，之後才回答。

根據深圳衛視「直新聞」報導，5日樂玉成和華春瑩出席，介紹大陸國家主席習近平即將於10日在北京，以視訊方式出席上海合作組織成員國元首理事會第二十次會議，並且發表重要講話。

▲全世界關注2020美國總統大選。（圖／路透）

在提問環節時，日本共同社記者問到，中方對美國總統選舉看法及其對中美關係的影響？樂玉成和華春瑩對此提問並沒有感到意外，在相視一笑之後，樂玉成笑著說，「雖然你的問題跟上合組織關係不大，但我知道大家都很關注美國大選，我也很關注。但現在大選選票好像還在統計中，結果尚沒有確定，我們希望大選能夠平穩順利地舉行」。

樂玉成也強調，中方對中美關係的態度是明確的、一貫的。中美之間雖然有分歧，但也有廣泛共同利益和合作空間，保持和推動中美關係健康穩定發展，符合中美兩國人民根本利益，也是國際社會共同期待。希望美國新一屆政府同中方相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的原則，聚焦合作，管控分歧，推動兩國關係沿著正確軌道向前發展。