好康再加碼！到彰化住宿1晚贈400元提貨券　還送觀光工廠門票

▲到彰化住宿1晚縣府送400元提貨券。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

為延續安心旅遊國旅熱潮，彰化縣政府與縣內合法旅宿業合作，推出「彰化好友料，住宿送好禮」活動，從今(6)日起至明(2020)年1月3日入住與縣府合作提出加碼優惠的合法旅宿業，每房可獲贈一張價值400元的好禮提貨券，加贈觀光工廠門票，連續住宿兩晚以上，可獲價值700元以上之好禮，數量有限贈完為止。

▲八卦山大佛。

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彰化縣政府指出，遊客入住時，由旅館或民宿業者依登記住宿者資料及住宿天數，一房發送一張禮品提貨券，遊客即可就近至八卦山大佛風景區遊客中心、鹿港彰化縣旅遊服務中心 、二水火車站旅遊服務中心、高鐵彰化站旅遊服務中心、員林火車站旅遊服務中心等五處旅遊服務中心提貨。

▲白色海豚屋。

彰化縣政府表示，彰化縣觀光資源豐富，有鹿港老街、田尾公路花園、八卦山大佛、扇形車庫、王功漁港等知名景點；今年8月啟用之彰化縣自然生態中心(白色海豚屋)更是知名打卡景點；彰化縣亦是農工產業發達之縣市，擁有15家觀光工廠及24家休閒農場，各有特色，也是親子同樂之好去處；本「彰化好友料，住宿送好禮」活動，縣府即準備縣內知名產業之精緻產品贈送給來彰化旅遊並住宿之旅客，除了吸引旅客到訪彰化並希望留宿彰化、體驗彰化蓬勃之產業。

▲扇形車庫。

禮品中另隨機限量加贈觀光工廠門票，歡迎全國鄉親扶老攜幼至彰化一遊，享受美景、美食及體驗彰化蓬勃之產業；活動辦法及詳細資訊可上網搜尋「彰化旅遊資訊網」首頁點選「彰化好友料」圖進入查詢。活動網址(https://tourism.chcg.gov.tw/)

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