快訊／川普要停止計票！　拜登競選團隊將「捍衛、保護每一張票」

▲民主黨候選人拜登。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

美國總統大選陷入膠著，川普甚至在推特上發文怒吼「不要再計票了！」對此，民主黨候選人拜登的競選團隊也發文回應，「我們將捍衛、保護和計算每一張票。」

目前美總統選情暫時由拜登以264：214領先川普。現在全世界的焦點都關注在尚未開票的賓州、北卡羅來納州、喬治亞州、內華達州以及阿拉斯加州。

川普團隊稍早前表示正在內華達州提起訴訟，力求計算每一票「合法投票」，而川普則隨後在社群網站上發文怒吼「不要再計票了！（STOP THE COUNT!）」拜登也先後於推特、臉書上回擊，「每一票都要被計算！（COUNT EVERY VOTE）」，隔空擦出激烈火花。

川普團隊在美國當地時間4日稱，已經先後在密西根州、賓州和喬治亞州提起訴訟，並要求法院下令停止當地計票，力求計算每一票「合法投票」。美國國家情報局前代理局長李克（Ric Grenell）指出，儘管有一萬名選名不居住在此州，但仍進行了投票程序。