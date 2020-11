快訊／川普要停止計票！　拜登競選團隊將「捍衛、保護每一張票」

▲民主黨候選人拜登。(圖/路透)



記者邱茀濱/綜合報導

美國總統大選陷入膠著,川普甚至在推特上發文怒吼「不要再計票了!」對此,民主黨候選人拜登的競選團隊也發文回應,「我們將捍衛、保護和計算每一張票。」

目前美總統選情暫時由拜登以264:214領先川普。現在全世界的焦點都關注在尚未開票的賓州、北卡羅來納州、喬治亞州、內華達州以及阿拉斯加州。

川普團隊稍早前表示正在內華達州提起訴訟,力求計算每一票「合法投票」,而川普則隨後在社群網站上發文怒吼「不要再計票了!(STOP THE COUNT!)」拜登也先後於推特、臉書上回擊,「每一票都要被計算!(COUNT EVERY VOTE)」,隔空擦出激烈火花。

川普團隊在美國當地時間4日稱,已經先後在密西根州、賓州和喬治亞州提起訴訟,並要求法院下令停止當地計票,力求計算每一票「合法投票」。美國國家情報局前代理局長李克(Ric Grenell)指出,儘管有一萬名選名不居住在此州,但仍進行了投票程序。

We are going to defend, protect, and count every vote.