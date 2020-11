▲美國民主黨籍總統候選人拜登。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

美國總統川普才剛在推特發文表示「不要再計票了!(STOP THE COUNT!)」,沒想到拜登先後於推特、臉書上回擊,「每一票都要被計算!(COUNT EVERY VOTE)」,隔空擦出激烈火花。

美國總統大選戰況持續膠著中,包括內華達州、賓州和北卡羅來納州等地,仍在持續開票中,目前拜登暫時取得264張選舉人票,只差6票就達到勝選門檻,且領先現任總統川普的214張選舉人票。

今年美國總統大選受到新冠肺炎影響,整個選舉流程大為失序,而居於劣勢地位的川普團隊曾在4日表示,將已經先後在密西根州、賓州和喬治亞州提起訴訟,並要求法院下令停止當地計票,力求計算每一票「合法投票」。

川普稍早也在推特上發文指出,「投票日之後的任何選票都將不被計入」。不過,這則推文馬上被推特標注為「內容爭議且可能誤導」。

Every vote must be counted. pic.twitter.com/kWLGRfeePK