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嘉女大生遭偷拍報警沒用「得知真相怒炸」　警：拍大腿非妨害秘密

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嘉義南華大學今年5月發生一名外校女大生在圖書館遭偷拍，女大生控警方吃案。（GOOGLE MAP）

圖文／鏡週刊

馬來西亞女大生遭性侵勒殺，外界質疑警方未積極偵辦案發前同地點也遭梁嫌強擄未遂「另名女大生案」，導致憾事發生。嘉義南華大學今年5月也發生一名外校女大生在圖書館遭偷拍，女大生現也指控向警方報案時，警方卻聲稱「發生在校園內，應該由學校來報案」。

受害女大生雖然當下要求男大生刪除照片，但發現他手機內有多張偷拍女子大腿照片，經過思考後決定向民雄分局大美派出所報案。但值勤的曹姓警察聽完女大生敘述後表示，「發生地點在南華校園內，應該由校方來報案，你們先回去等學校性平會」。

不過女大生事後向社工了解得知，根本沒有學生在校園被偷拍不能直接報案的問題，且因為警方未受理報案，該名男學生上月底故技重施，偷拍另名女大生，也被對方當場逮到，且揪出男大生手機又存了不少女生大腿照。

當時未受理女大生報案的大美派出所對此解釋，當時因認定只拍大腿，恐不構成妨害秘密罪，才請女大生先回學校找性平會處理，確實沒開立報案三聯單，不過後來學校的社工打電話反映，派出所也聯繫女大生趕快來製作筆錄，但女大生一直沒有到派出所。

民雄分局對此也發新聞稿，指「女學生由其友人陪同大美所詢問員警由校方處理是否妥當，經處理，員警與該校性評委員會專員連繫後，確認該校已立案並處理中，員警將此事告知報案人，已依法定程序辦理。」女大生得知後憤怒打臉警方，學校性平會處理和警方有受理報案是兩回事，警方說有依法定程序處理，為何沒有開立報案三聯單。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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