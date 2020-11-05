馮世寬遭扔咖啡！秒脫西裝要「幹架」　網友被圈粉：帥啊大鵬

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委鄭天財5日在立法院質詢時，不滿退輔會先前不服法院判決，未將應繳納的800多萬元還給原告原住民，兩人爆發扭打叫囂，鄭天財還氣到拿起桌上咖啡潑向馮世寬，火大的馮世寬立刻脫下西裝，準備上前幹架，大夥緊急上前勸阻。這段影片釋出後，許多網友歪樓，被馮世寬圈粉。

馮世寬5日上午赴立法院外交及國防委員會，就「110年度中央政府總預算案關於國軍退除役官兵輔導委員會主管收支部分」進行報告，並備詢。

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者李毓康攝）

鄭天財質詢時表示，退輔會所屬各榮民醫院招標的勞動合作社中，有原住民軍人在退伍後從事勞務合作社得標，在履約期間中，照服員的勞健保、退休金以及營業稅金的費用，被退輔會苛扣近2000萬，導致廠商期滿後無法重新招標，雙方爭議透過訴訟處理，法院認定退輔會應給相關費用，但退輔會不付錢還利用公帑請律師提起上訴，「欺負原住民到這樣」。

▲鄭天財咖啡扔向馮世寬，就連一旁的何志偉也遭殃。（圖／攝影中心攝）

馮世寬聽聞「欺負原住民」後，對鄭天財說「你說欺負原住民是不對的，退輔會管轄的參山國家管理處工作人員都是原住民」。鄭天財轉而質詢有關長照議題後，隨即批評退輔會對原住民的廠商扣錢，「一直扣、扣、扣，扣到人家無法參與投標」，馮世寬回擊是廠商違法，「他們欠我們八百多萬，我們怎麼付他的錢」。

▲馮世寬拔下眼鏡，與鄭天財兩人爆發肢體衝突。（圖／攝影中心攝，下同）

鄭天財聽到馮世寬的說法後，批評「這種話也說得出來」，馮世寬聲稱「我怎麼說不出來，我這是據理力爭」，鄭天財講完「你不講這句話我還不會生氣」隨即拍桌，並從質詢台走向備詢台欲推擠馮世寬，馮世寬也秒脫西裝外套，隨即在旁人的攔阻下將雙方架開。

這段影片在PTT上掀起熱烈討論，網友紛紛表示「一秒脫西裝」、「脫西裝帥氣！」、「那個西裝真的脫得瀟灑霸氣」、「帥啊大鵬超過一百分」、「大鵬真的帥欸 外套脫掉直接要上去幹了」、「超帥的脫外套」、「馮世寬脫衣那一幕真的是殺氣騰騰」、「這個脫外套有帥」、「秒脫西裝，姑且不論他的立場論點，真的帥爆」、「大鵬身材依他那年齡不錯耶」、「馮世寬看起來就會贏的樣子」、「帶過兵什麼沒見過，會怕你！」、「這才是軍人本色」。

▲鄭天財與馮世寬發生肢體衝突，驚動立法院，柯建銘也現身國防外交委員會。（圖／記者林銘翰攝）