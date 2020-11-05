陸首艘國產航母山東艦政委低調換人！　「他」經歷超神秘

▲大陸首艘國產航母山東艦新一任政委亮相。（圖／翻攝自人民解放軍海軍官方微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸首艘國產航母山東艦政委低調換人！據人民解放軍海軍官方微博公佈，11月3日，山東艦政委宋文君介紹了首艘國產航母最新情況。這一消息顯示，山東艦政委已經從龐建宏換成了宋文君。在陸媒公開報導中，關於宋文君的消息並不多，經歷頗為神秘。

據《北京青年報》報導， 2019年12月17日，首艘國產航母山東艦入列，中國海軍由此邁入「雙航母時代」。陸官媒披露，山東艦主要部署方向是南海相關海域。

當時，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平曾出席交接入列儀式。他將八一軍旗、命名證書分別授予山東艦艦長來奕軍、政治委員龐建宏。

據《環球時報》此前報導，龐建宏曾擔任北海艦隊西安艦政委、某作戰支援艦支隊政治部主任。龐建宏經過多崗位元鍛煉，注重人才建設培養，先後在作戰部隊和作戰支援艦部隊工作， 機關、基層閱歷豐富。今年8月，他已晉升為少將。

在陸媒公開報導中，關於宋文君的消息並不多。2018年，《中國軍網》曾報導了東海艦隊某潛艇支隊加強臨時黨組織建設的幾個案例，宋文君曾以「支隊黨委常委」的身分接受採訪。

文中提到，一次遠航晚飯後的閒置時間，任務政工指揮員、支隊黨委常委宋文君給全艇黨員講黨課，不到5分鐘的授課，內容緊貼潛艇擔負任務和海上面臨形勢，對艇上黨員觸動很大。

此外，今年2月，人民網曾發表過一篇《山東艦服役意味著什麼 海軍向「以航母為核心」轉型》的文章。文中提到，山東艦服役後，在航母數量上，海軍僅次於美國海軍，與英國皇家海軍相同，但是，英國兩艘伊莉莎白級航母搭載的F-35B戰機在數量、品質上佔據優勢。

上述文章解讀稱，遼寧艦和山東艦的最大短板，在於缺乏固定翼艦載預警機、固定翼艦載電子戰機和固定翼艦載加油機，而這些支援保障飛機是航母戰鬥力重要的組成部分，與美國海軍尼米茲級航母相比，還有很大的差距。

但是，這次在介紹首艘國產航母最新情況時，宋文君提到，「近期，我們結合海上試驗訓練任務，有效檢驗了裝備性能和部隊訓練水準，提升了履行使命任務的能力。」

他表示，「山東艦全體官兵將始終堅持聚焦戰鬥力建設，全面加強練兵備戰，從嚴從難開展訓練，探索研究作戰運用，鍛造過硬人才隊伍，為全面建成世界一流海軍、實現建軍百年奮鬥目標而不懈奮鬥。」

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