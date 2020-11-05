高原幽靈「馬上射擊」　中共火箭軍唯一騎兵連亮相　　

▲ 解放軍火箭軍唯一一支騎兵連。（圖／翻攝 中國軍網）

記者任以芳／綜合報導

中印持續對峙，解放軍近幾個月不斷釋出高原軍區相關報導。中國軍網最新釋出的畫面是火箭軍唯一保留的騎兵連，可以潛伏分佈在3千米以上雪地高原，當地冬季最低氣溫達零下40℃，含氧量僅為平原地區的60%，環境異常辛苦，騎兵部隊主要擔負高原巡邏任務。

▲ 馬上射擊訓練艱難。（圖／翻攝 中國軍網）

各國古代戰爭負責載重的騾馬是行軍打仗主要工具，沿用至今，許多山區、高原地形軍車、飛機不便通行的區域，驢、馬依然有用武之地。舉例，騎兵部隊很適合阿富汗山路崎嶇的戰場，美軍也曾依賴驢子馱運物資，執行翻越山地的巡邏任務。據了解，早期解放軍騎兵部隊最顛峰時期有10多個師，數十萬匹戰馬。

隨著科技、戰術的改變，解放軍裁撤騎兵部隊，目前只在西部邊防線上保留少量騎兵部隊，解放軍「火箭軍」某旅也保留唯一一支騎兵連。由於高原地理環境特殊，支騎兵部隊主要是擔負巡邏任務，保衛「火箭軍」部隊的各種地對地彈道飛彈及其陣地和配套設施。

▲解放軍打造高原新型保溫菜窖。（圖／翻攝 中國軍網）

另外，高原糧食補給也是高難度任務，近日，解放軍打造高原新型保溫菜窖，可恆溫保鮮，有效延長冬季蔬菜、肉品等食物儲存數量與時間。根據中國軍網報導指出，新型保溫菜窖採用通風制冷設備，內壁搭建保溫板，智能化調節風力、溫度和濕度，存儲量大、保鮮效果好。部分品種的儲存時間可達半年以上，就算遇上極端惡劣天氣，也有蔬菜可吃。

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