營業員女神引爆批踢踢！關鍵字熱搜200次　正到歪樓一對一

▲PTT引發暴動的正妹理財專員。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

最近在PTT表特版引發暴動一名理財專員，外型亮麗的正妹，照片一曝光，秒掀起大票鄉民關注，紛紛直喊：「我要開戶！」

正妹專員引發PTT暴動起因是，該正妹在PTT職涯區發文，表示今年剛畢業「是永豐金的新人」，希望有榮幸可以擔任各位的理專，隨即被鄉民轉發到股版討論，接著更被另一位鄉民轉發到表特版，一路被轉發了兩大各版，引起高度討論。

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據了解，正妹Rosa當天貼出簡介廣告後，讓股版鄉民暴動想開戶，也歪樓轉發到閒聊高度討論，「Rosa」關鍵字還在期間出現了200多次，也成功開出3戶的業績，Rosa也因此被PTT股版封為「營業員女神」。

此外，Rosa在直接區簡單的介紹自己，透露喜歡看電影、游泳與浮潛，並豐富的介紹自己理財能力，不過醉翁之意不在酒，因為Rosa太正了，讓大票網友歪樓直喊，「想1對1開戶」「這個我可以」「滿可愛的」，更有鄉民透露：「聽說股版版主暈船」。



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