「台灣在地魔幻事件」登上衛武營　林懷民唯一推薦小說搬上舞台！

▲衛武營全自製年度大戲「魂顛記——台灣在地魔幻事件」12月登台，改編自台灣作家謝鑫佑的長篇小說《五囝仙偷走的祕密》，如今劇本書搶先發行。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台灣作家謝鑫佑的長篇小說《五囝仙偷走的祕密》，講述高雄都更「墓地搬遷」的故事，如今由編導周慧玲費時3年改編為舞台劇「魂顛記——台灣在地魔幻事件」，成為衛武營國家藝術文化中心自製年度大戲，將於12月登上舞台！該原著小說更是雲門舞集創辦人林懷民除了《紅樓夢》、《百年孤寂》、《流浪者之歌》之外，唯一推薦的小說家；而如今同名劇本書《魂顛記》搶先發行，讓戲迷先睹史詩般的劇情內容。

「魂顛記——台灣在地魔幻事件」是衛武營國家藝術文化中心首部全自製節目，也是台灣場館首度「全自製節目」，斥資破500萬元新台幣，動員百人，耗時3年製作，由劇場資深編導周慧玲擔任編導，並邀請金獎常客陳建騏操刀音樂設計，全劇長達3小時以上。

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周慧玲在2017年透過中山大學劇藝系助理教授許仁豪，取得小說家謝鑫佑的長篇小說《五囝仙偷走的祕密》。該小說被文壇譽為是「向馬奎斯致敬的傳奇作品」，她讀後深感小說中詭譎瑰麗的魔幻世界，加上故事背景位於高雄覆鼎金，活脫脫是南台灣在地的現世傳奇，題材絕佳，後來得知作者也有意開放改編，圓滿了《魂顛記》假借轉用、鬼話真說的心念。

謝鑫佑說，很榮幸作品獲得周老師、衛武營的青睞，而小說的核心，是想探討「離開與被離開」的關係，以及「真實及虛構」的界線，以「墓地」作為故事背景，最適合詮釋這個議題，因為在墳地對活人來說，死者彷彿沒有離開；對死者來說，活人也沒有離開；但對雙方來說，又似乎不曾存在。

而男主角因為無法承受傷痛的記憶，選擇改變並編造新的記憶，以「謊言」來度過人生，是因為太痛了，故事就是想探討關於記憶與真實的模糊界線。經過改編，加上演員的演出，讓「真實與虛構」這個核心，成為有趣的實踐或映照。

《魂顛記》改編主要擷取小說原著中的精彩人物，以及3度反覆的情節結構，特別凸顯劇中多人的喪子之痛，將之揉入原著中高雄都市更新，覆鼎金面臨拆遷過程中，情感與文化記憶消存的傷痛，重新譜寫台灣特有的喪葬文化與神鬼傳說，寓意恆古以來人們對「療癒慰藉魔力」的強烈渴望。

周慧玲採用一人飾演多角的角色調度策略，邀集台灣不同世代的優異表演者9人，搭配人偶串演，多達32個角色。演員陣容包括林子恆、徐堰鈴、韋以丞、吳世偉、劉廷芳、呂名堯、李梓揚、吳維緯、劉毓真，都是台灣表演藝術領域裡的佼佼者，讓許多熱愛戲劇的朋友驚呼「超強黃金陣容」、「這一定要3場全刷啊！」戲劇音樂設計更邀請金獎常客陳建騏操刀，戲迷大嚷「根本神組合」。

「魂顛記——台灣在地魔幻事件」將於12月11日至13日在衛武營戲劇院首演，如今同名劇本書《魂顛記》搶先上市，完整呈現戲劇製作架構、舞台指示、人物對白等，讓讀者能在觀戲前，透過閱讀劇本書熟悉全劇32個角色，在寫實與幻境多層次交疊的空間中，揭開城鄉景觀變遷後，如何牽動魂顛魄悸的魔幻人生。

《魂顛記》劇本書也將舉辦3場新書分享會，分別在11月6日台北、11月7日高雄、11月14日台中舉行，由編導周慧玲、小說家謝鑫佑共同帶領讀者一窺南台灣在地的魔幻傳奇故事。

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