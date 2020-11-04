王牌大律師爆已婚約砲「貴婦美魔女」　猥褻訊息影片全流出

圖、文／鏡週刊

曾因偵辦民進黨立委柯建銘關說案、引爆「馬王政爭」的前特偵組檢察官鄭深元，2014年辭官轉任律師，一度被封為「王牌律師」，但本刊接獲爆料，指他的律師事務所承接某件案子，由鄭擔任法律諮詢工作，他卻藉此性騷1名美魔女。

▲W女出面向本刊控訴，鄭深元透過法律諮詢性騷擾她，也可能對其他女客戶下手，讓她決定站出來。（圖／鏡週刊提供，下同）

這名代號W的美魔女向本刊踢爆，鄭頂著正義形象，私底下卻是一名色律師，不僅時常傳鹹濕文字及猥褻影片給她，還開口邀約一夜情，完全不顧自己已婚的身分，行徑十分惡劣。

W女告訴本刊，2016年她有案件須委託律師幫忙，找上鄭深元的律師事務所，但鄭當時並未接案，而是轉介給旗下律師，對她僅提供法律諮詢，但事後就開始不斷騷擾她，不僅會在半夜透過通訊軟體傳鹹濕的文字及A片給她，還會在見面時毛手毛腳，她忍無可忍之下，將鄭封鎖並拒絕往來。

沒想到鄭深元不死心，又從別的通訊軟體找上她，她已在今年8月對鄭提告，目前正由北檢偵辦中。

對於遭指控性騷擾，本刊在截稿前夕多次致電給鄭深元，並透過簡訊及LINE等方式，詢問他對W女的提告及指控是否為事實，但都聯繫不上鄭，目前無法取得回應。

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