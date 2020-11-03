慈祥師兄按摩掰「深度」治療！女師忍流淚　下流頻問她舒服不舒服

圖文／鏡週刊

32歲的幼教老師小芬（化名），日前在閨密李小姐的陪同下，向本刊投訴，指控台中一名何姓整復師，假借按摩「極陰穴」治療脊椎宿疾之名，將手指伸入她的下體摳挖，對她指侵，害她發炎、出血。小芬強調，在「深度治療」時，她都痛得流下眼淚了，何師兄居然頻頻問她：「舒不舒服」，實在下流！

小芬告訴本刊，她因工作關係有脊椎側彎的問題，經朋友介紹，認識一名長年禮佛、慈眉善目，且在某知名宗教團體當義工的何師兄，何男自稱擁有整復師執照，但沒有對外營業，而是在家中幫人整復、推拿。

小芬說，一開始何師兄的推拿讓她覺得筋骨舒緩，但今年6月某天，何突然告訴她，若想治癒脊椎宿疾，必須從恥骨下方2公分處的極陰穴，用按摩穴位的方式進行治療。何誘勸她脫掉褲子，小芬很排斥，為了取信於她，何告訴小芬：「我這小房間裡有裝監視器，但我自己也不能看，我若調閱影像偷看，中華電信就會知道，這是為了避免醫療糾紛，保護我自己，也保護患者。」

何師兄慈祥的形象讓人安心，小芬最後接受他的「深度治療」，但過程相當不舒服，因為何竟把手指伸進她私密處，而且摳挖得很用力，她疼得連眼淚都快要掉下來，何居然問她：「舒不舒服？有感覺叫出來沒關係。」甚至還邊按邊自誇：「這種推拿方式對妳的身體很有幫助，等妳以後到了更年期，就會知道。」

即使已經向本刊投訴，小芬還是疑惑，這到底是猥褻？還是治療？雖然身邊很多朋友都告訴她，這是不折不扣的性侵！但小芬卻陷入自我否定的情緒，總覺得是自己太笨才會上當，幸好李小姐一直安慰她，說：「惡狼利用妳的信任與善良侵犯妳，不是妳的錯。」小芬最後才終於鼓起勇氣，在李的陪同下，到台中市警局二分局偵查隊報案。

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