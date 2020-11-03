快訊／蘇震清涉收賄2580萬　因心臟問題聲請戒護就醫獲准

前太流董座李恒隆為奪回SOGO經營權，涉嫌透過白手套行賄多名立委，案件曝光震驚社會，也破天荒收押廖國棟、陳超明、蘇震清等立委，目前由台北地院審理中，其中涉貪金額達2580萬、登本案「榜首」的蘇震清，因心臟問題日前聲請戒護就醫，法院裁定准許後，蘇震清於10月30日到醫院看診後還押。

▲蘇震清涉收2580萬，登上立委收賄案榜首，日前因心臟問題聲請戒護就醫獲准。（圖，資料照／記者游宗樺攝）

記者羅志華／台北報導

在立委行賄案中最大推手李恒隆，以及白手套郭克銘認罪下，北院近幾次開庭也逐漸釐清真相，郭克銘日前出庭，表示原本很掙扎自己送給立委的錢，是「政治獻金還是行賄」，但他一直明白，李恒隆是想請立委推動修法才送錢，既然李恒隆已經認罪，他也願坦承犯行。

郭克銘先後幾次出庭，先後還原了行賄陳超明及廖國棟的經過；但陳超明日前親自出庭時，一度哽咽「我是無辜、無奈到極點，立院沒有像我這樣做事的立委」，並稱根本不認識李恒隆、郭克銘，遭指控收錢辦事的聽證會，他也從頭到尾沒參與，只是曾答應過會幫忙，所以打了2通電話到經濟部，事後收了100萬，不僅李恒隆說是樂捐，他也確實登錄政治獻金。

蘇震清則於先前開庭時，稱與李恒隆有借貸關係，錢也都還了，更稱他大學聯考「英文0分」，很難在國外生活，請求法院讓他交保，但檢察官認為，蘇震清夫婦名下存款達7500萬、更有1億多元股票，這樣的條件，無論到哪一國都能爽過餘生建請續押，法院審理後，裁定遭起訴的蘇震清等立委羈押。

蘇震清目前因收賄案羈押禁見，於10月29日聲請到醫院看心臟，台北法院依《羈押法》裁准，蘇震清於30日在看守所人員戒護下，到醫院就診後便還押台北看守所，並非停止羈押的「保外就醫」。

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