鬼滅之刃爆紅！日相菅義偉國會神回：讓我使用「全集中呼吸」

▲日本首相菅義偉引用《鬼滅之刃》台詞答詢，「請讓我使用『全集中呼吸』答詢」。（資料照／路透）

文／中央社

日本超人氣漫畫「鬼滅之刃」爆紅，動畫電影上映17天便登上日本第10大賣座電影。首相菅義偉今天在國會也幽默引用鬼滅之刃的台詞回答議員：「請讓我使用『全集中呼吸』答詢」。

日本產經新聞、朝日新聞等媒體報導，菅義偉今天出席眾議院的預算委員會，立憲民主黨眾議員江田憲司與菅義偉是舊識，江田過去曾擔任前首相橋本龍太郎的秘書官，菅義偉1996年首次參加眾議員選舉時，江田曾幫忙菅義偉競選。

江田在質詢時說，他投身政界的契機就是菅義偉，現在兩人是分屬不同政黨的政敵，令他很感慨，從沒想像過會有這樣的一天。

菅義偉答詢時引用鬼滅之刃的台詞說，「因為質詢的是江田，請讓我使用『全集中呼吸』答詢」。

菅義偉表示，他也從沒想過兩人會以這樣的立場在國會進行論戰，希望往後能繼續互相競爭帶領日本向前進。

鬼滅之刃改編的動畫電影「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」，在日本上映17天票房超過157.9億日圓（約新台幣43.7億元），已成日本影史上第10大賣座電影。

除了電影賣座，鬼滅之刃也引發日本社會各種現象，包括週邊商品熱賣、萬聖夜角色扮演、模仿風潮、盜版商品猖獗等。

▼鬼滅之刃劇場版無限列車篇熱映，掀起風潮。（圖／Muse木棉花-TW提供，下同）