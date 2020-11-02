大阪都構想公投再遭否決　大阪市長：任滿後將引退　

▲「大阪都構想」公投中反對派以69萬票獲勝。（示意圖／路透）
實習記者陳妙津／綜合報導
日本大阪市1日舉行「大阪都構想」公民投票，表決大阪市是否將重組24個轄區升格為大阪都，解決市、府間權限疊床架屋的問題，結果市民反對大阪市升格，讓強力推動此主張的地方政黨「日本維新會」元氣大傷，黨魁、大阪市長松井一郎更在結果明朗後表示將在任滿後退出政壇。
據NHK報導，本次公投也是繼2015年後第二次舉辦類似投票，新增了18-19歲年輕人擁有投票權，讓投票總人數增加，最終約224萬有投票權的居民參與，投票率達62.35%，雖比上次的66.83%還低，但仍具有法律約束力，代表市民不相信大阪市併入大阪府可以減少浪費。
【市民の誇りは譲れない！】— 柳本 顕 (@yanagimotoakira) August 10, 2020
暑かった〜でも、伝えなければならない事がある。
大阪市がなくなることの意味。特別区設置がもたらすもの。大阪都構想の欺瞞。
コロナ禍の今、優先してやるべきことは何か！#住吉区 にて#多賀谷俊史 大阪市会議員とともに#あなたを守る大阪市を守る#大阪市存続 pic.twitter.com/xqk148cc89
日本維新會黨魁、大阪市長松井一郎1日晚間記者會表示，尊重投票結果，未來會在市長任滿後退出政壇，代表本次公投失利後，維新會將同時失去招牌政策及黨魁。大阪府知事、代表代理執行吉村洋文則表示，未來將不再試圖挑戰「大阪都構想」。
大阪都構想為計劃在2025年元旦廢除大阪市，最早為曾任大阪府知事與大阪市長的橋下徹在2010年提出，計畫將現行的24個轄區合併為「淀川」、「北」、「中央」和「天王寺」4個特別區，大阪市負責的大型基礎設施維護將與大阪府整合，特別區設置民選的區長與區議會，將負責育兒及社福等與民眾息息相關的生活服務，其他行政事務則由大阪府管理。
奈良、京都、滋賀、和歌山、兵庫、東京、神奈川、名古屋などから、— チーム大阪EAST (@EAST64814358) November 1, 2020
それぞれの思いを持ってボランティアに参加して下さった全ての方へ
感謝の気持ちでいっぱいです
これからも横に繋がって行きましょう????????????
ありがとうございました#祝都構想否決#大阪市存続#れいわ新選組#山本太郎 pic.twitter.com/NY7TbJTLGm
贊成者認為合併後可以有效解決市、府間權限疊床架屋造成的浪費和行政低效率，有助大阪發展，而自民黨等反對派則認為改制為「大阪都構想」本身就需耗費成本，未來也無法確保財源，將使議會功能低落，且一旦改制失敗，便難以回到原有制度。
若本次公投通過，大阪都將成為類似東京都的存在，意味著自1956年實施政令指定都市制度以來，存在130年的大阪市將消失，也會是第一次有指定都市被廢除，可稱是日本地方自治史大事，不過若要更名為「大阪都」仍須先法或制定相關法規。