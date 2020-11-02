信義威秀早8爆滿！《鬼滅》首映人潮塞炸影廳　他楞：可賺回1年了

▲鬼滅之刃首映吸引廣大人潮。（圖／Muse木棉花-TW提供）



記者黃可昀／綜合報導

昨日（1）是動漫電影《鬼滅之刃》的首映場，許多人趁著最後一天假日跑到電影院朝聖！台中一名網友表示，他特地挑了一間平常沒什麼人電影院，結果昨天光是鬼滅一部電影就開了3個廳，「場次1小時就一場，剛剛的場次還是全場坐了7成」，人潮多到他難以置信，「台灣電影院這幾個星期，光靠鬼滅可以賺一整年的營業額了吧？」

原PO在PTT表示，他去的那間電影院位在台中鄉下，「平常根本沒什麼人去看」，這次為了鬼滅特地加開場次與影廳，還幾乎場場都坐滿，「更別說台北的威秀及國賓，我看場次是10分鐘就一場，場場爆滿」，連信義威秀早上8點30分的早場都賣出8成，「大家上一次出席率這麼高的早8應該是大學期中考吧」，可見很多人為了這場電影，不惜犧牲假日的自然醒而早起出門。

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▲信義威秀1日聚集許多看鬼滅的影迷。（圖／記者游宗樺攝）



他指出，依照鬼滅之刃賣座的程度，應該能彌補先前疫情時期電影院的損失，原本很多人擔心密閉空間會造成群聚感染，都不敢到電影院等人多的場合，如今國內疫情趨緩，電影院人潮和幾個月前相比是翻倍成長，「台灣電影院這幾個星期可以賺回一年了吧？」

網友認為，雖然鬼滅之刃首映票房亮眼，但前半年電影院受疫情巨大衝擊，很難靠一部電影就止血，「今年只能少虧，不可能賺的」、「這片片租非常高，戲院只賺到面子，裡子要靠這片是否有續長賣座能力」、「可能有點難...前半年很慘」、「前半年真的常包場或5個人以內」、「前半年的電影院，去看電影的人就像在坐蓮花座，前後左右都沒人。」