解放軍大型隱身無人機「翼龍10」亮相　可掛載殲20特供導彈

▲解放軍大型隱身無人機翼龍10。（圖／翻攝自微博／梁無咎，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

江西南昌瑤湖機場10月31日舉行了一場飛行大會，大陸多款新型飛機亮相，其中翼龍10（雲影）無人機成為最大亮點。據陸媒《央視》發布的片段顯示，翼龍10可掛載多種航空彈藥，各種精確制導彈藥應有盡有，可執行不同任務需要。

據《央視》報導，「翼龍10」由成都飛機工業（集團）責任有限公司研製，為高空高速大型無人機，最高飛行高度14500公尺、最大飛行速度650公里，最大航程4000公里，現場圖片顯示掛載有兩個副油箱，可飛行更遠的距離。

武器系統方面，由於翼龍10的雷達與光電系統十分先進，使該無人機至少能使用7種精確制導彈藥，包括LS6100激光制導炸彈、BBM3 GPS制導炸彈、FT7防區外精確制導炸彈、YJ9E輕型反艦導彈等。

據悉，其攜帶的YJ9E輕型反艦導彈，具備打擊導彈艇的能力，有了強大的發動機就可以飛得更高，掛載更重的彈藥，打擊堅固目標不在吃力，自身的安全性也大大的提高，在飛行速度方面達到了每小時650公里。

有評論稱，與美國的「死神」MQ9相比，兩者有效升限幾近相同。速度上翼龍10有近200公里每小時的優勢，航程更是有2000公里的優勢。整體來看，翼龍10的整體技術水平已經處於世界第一梯隊，並且完全有能力與MQ9在國際無人機高端市場一爭雌雄。

此外，值得注意是，在展示的武器中，出現了FT7防區外精確制導炸彈。FT7採用鑽石彈翼結構，炸彈的整體直徑很小，可以放進殲20的彈艙裏。FT7在某種程度上來說，是一款為殲20特供的導彈。FT7採用衛星制導與慣性制導聯合的制導模式，整體重量只有130公斤，但卻可以精確打擊90公里外的混凝土防禦工事。

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