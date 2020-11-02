台南民力支持科技打擊犯罪　捐贈佳里分局偵防器材

▲台南市佳里義警中隊長蔡寶財、民防中隊長陳駿逸熱心公益，慷慨捐贈佳里警分局科技偵防器材，出錢出力善行義舉，十足感心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市佳里義警中隊長蔡寶財、民防中隊長陳駿逸熱心公益，帶領隊員認真協勤，11月1日晚上7時在佳里區六里活動中心辦理「2020年義警民防聯合工作會報」時，慷慨捐贈佳里警分局科技偵防器材，出錢出力善行義舉，十足感心。

台南市佳里義警中隊長蔡寶財、民防中隊長陳駿逸帶頭，與佳里警分局各分駐（派出）所守望相助隊，共同參與金唐殿庚子香科遶境、七股海鮮節、納骨塔法會等活動交通疏導。陳中隊長、蔡中隊長等人，防疫期間除捐贈防疫口罩、乾洗手、酒精及口罩布等防疫物資，給第一線執行防疫工作人員使用外，更多次結合佳里警分局、區公所至夜市、賣場宣導防疫，獲得各界好評。

11月1日「聯合工作會報」由民防中隊長陳駿逸、義警中隊長蔡寶財共同主持，與會民防、義警人員近2百人，嘉義市警察局長張樹德、市議員蔡蘇秋金等地方民意代表及佳里警分局長甘炎民等人共同參與。

會中頒贈屆退人員民防小隊長陳西江、西港分隊書記林福仁及後營小隊長蔡進和等三人；資深人員民防西港分隊書記徐雍仁、後營小隊長謝啟信、西港小隊隊員謝明正及義警後港小隊隊員許朝政等四人，場面溫馨、熱絡，展現民防義警團隊熱心與公益的團隊精神。

為肯定、表揚佳里警分局轄民力協勤辛勞，市長黃偉哲於工作會報近尾聲時特別趕來，特别表示地方治安、交通維護除靠警察外，義警、民防、巡守隊員…等五力可彌補警力不足，肯定佳里義警、民防中隊對在地治安的協助讓所有鄉親有目共睹，期許地力士紳能多給予支持鼓勵，警民合作，一起打擊犯罪。

義警蔡中隊長、民防陳中隊長共同表示，佳警偵查隊於今年陸續破獲槍砲案、保險箱竊案、詐騙集集團及殺人案件，特別辛勞，為支持警方辦案，特別由二中隊顧問團共同致贈科技偵防設備，供佳里分局偵辦案件使用，藉此提升破案率，對打擊犯罪有實質上的助益，讓警察有更強的力量打擊犯罪，維護治安。

佳里分局長甘炎民表示，義警、民防是民間治安重要的力量，警民協力，發揮一加一大於二的效果，對維護社會治安有很大的助益，特別肯定及感謝民防義警成員，主動積極協助維護地方治安、交通安全及為民服務工作之付出與貢獻。

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