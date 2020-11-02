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中槍5分鐘流4400c.c.血　館長曝直播是在交代後事：我真的快掛了

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

藝人吳宗憲日前因為施打流感造成身體不適，引起各界正反意見討論，他1日進棚錄影前無奈表示，「被開槍也要先直播，應該把關不是老百姓，政府給我們什麼打什麼，難道要在上面寫警語。」雖然沒有指名道姓，但同日晚間館長陳之漢就在直播中談起中槍的事，他坦言，當時之所以想要趕快開直播，是擔心再不講就沒機會了，「我真的是在交代後事。」

館長在1日晚間的直播中提到，槍擊事件已經經過2個月，他想和粉絲聊一下，不用管其他人說什麼，「那個時候不是我在臭屁，一般人應該已經昏過去了」，就他個人的立場來說，真的就是在交代後事，「因為人要死總是會煩惱一些還沒做完的事，家人嘛我最擔心的，還有事業、你們（粉絲），所以就趕快開直播，趕快講，我怕再不講，就沒機會講了。」

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中槍5分鐘流4400c.c.血　館長曝直播是在交代後事：我真的快掛了（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

▲館長說出中槍後趕忙開直播的原因。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

至於當時的情況到底有多危急，館長聲稱，前幾天回診時醫師說出一個數據，「醫師真的覺得我很厲害」，從中槍到送抵醫院其實只有5分鐘，但在這短短5分鐘的時間裡，他流失將近4400c.c.的血，「各位有去捐血過嗎？有人捐250就頭暈。」

館長表示，如果不相信可以去問問長庚，醫院都有數據，「所以真的啦，再拖下去我就G掉了，那時候我在做直播，助理一個壓手一個壓腳，還是一直流血，那時候我真得覺得體溫一直在變低，想著完了完了，我真的快掛了。」

不過，一個人究竟流失多少血才會危及生命，曾有網友在PTT「Doctor-Info」看板上表示，這其實要看血液流失的速度，以體重65公斤的成年人估算，血量約為5000c.c.，流失2000c.c.左右就有可能出現低血容性休克，但這也只是估計，詳細狀況依每位病患的情況不同，結果也會有所差異。

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