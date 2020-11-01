她開家中密室...驚見「殘缺娃娃」表情超詭異　網傻：眼睛位置不一樣

▲房間裡面堆滿陳舊物跟詭異娃娃。（圖／翻攝自Tiktok／rooney8900）

記者黃心瑀／綜合報導

外國一名女子先前買了一間房子並入住，不過就在她整理櫥櫃時，竟驚見恐怖的一幕，因為房子裡面藏有一間「秘密房間」，打開之後映入眼簾的是奇怪的娃娃，而且各個都露出詭異的神色，藏身在黑暗下小的空間中，更因此瀰漫一股詭異的氣氛。該名女子也說到，現在這些娃娃存在的問題還沒解決，實際上進到房內讓她十分不舒服，所以決定暫時將房門鎖起不再進入。

綜合外媒報導，該間房子的前主人為一名老太太，新的女主人買下這間房子搬進去幾個月後，在一次打掃櫥櫃期間偶然的發現這個祕密房間，並認為這個房間讓人恐懼並顫抖；她說，自從搬進去後一家人就一直在慢慢清理不同的櫥櫃和壁櫥，前主人留下的一切幾乎沒有動過，但途中她發現一扇可以移動的門，而且後頭似乎還有一個狹小的空間。

儘管認為貿然進入這個空間不是一個好主意，但女主人在好奇心驅使下，於一個沒有其他人在家的時間開了門，映入眼簾的是一間充滿小飾品、硬幣、藝術品等物品的房間，但真正讓她感到恐懼的是裡頭所擺放的娃娃，因為這些娃娃不僅看起來老舊，有些還有帶有殘缺。女主人在錄製的影片中表示，這間房間讓感到不安又不舒服，那天過後她決定將這間房間再次上鎖。

報導中指出，短短幾分鐘的影片吸引了許多網友關注，觀看次數更高達484.6萬次。有人留言表示「不知道為何看到影片我感到十分不舒服」、「天啊！是一個充滿娃娃的地獄，不！！！」更有人提出疑問「有人注意到嬰兒的頭跟上一個影片不大一樣嗎？娃娃們的眼睛在影片最後一直望著拍攝者，但一開始並沒有！」、「建議拋棄這間房子吧…」。