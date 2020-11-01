不滿意自己？記得別人可能也在羨慕你　專家教你一招反轉心態

▲人總會對自己的缺點感到不滿意。（圖／CFP）



【不滿意自己時，記得別人也在羨慕我們】

文／洪雪珍

我們經常會為一些小事挑剔自己，然後莫名其妙擴大解釋，認定自己一無所有或一無是處，這時候有個好方法去阻斷這個念頭，拿起筆來，寫下三件事：

1. 別人很羨慕我有OOOOO

2. 別人很羨慕我有OOOOO

3. 別人很羨慕我有OOOOO

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接著把這三件事大聲念出來，會突然發現自己擁有很多很多，而不是五分鐘前所想的「比起別人什麼都有，我什麼都沒有」或是「比起別人很厲害，我什麼都很差」，我們會開始感到自己是有價值的人、是值得感到幸運的人。

最看不順眼自己的那個人

是的，這很重要！因為我們看自己時，很容易有以下三個錯誤的認知方式：

1.誇大化：

明明只是這次表現不好，我們會認為自己每次都表現不好。

2.極端化：

明明表現還可以，由於認為自己可以再好，所以就認定這次表現很差，還會說「一切都完了」之類的話。

3.永遠化：

明明只是此時此刻這件事做得不如理想，我們會告訴自己這輩子再也做不好這類事。

可見得我們總是看到自己沒有或表現不佳的部分，然後像一個尖酸苛薄的人對自己極盡挑剔，非得要把自己蹂躪到身心崩潰不可。說起來，這世界上如果有個人對我們很殘忍，應該就是我們自己。

▲專家建議可寫下自己擁有的事情。（圖／CFP）



這兩天我聽到一段對話，發現到即使一根頭髮，我們都不放過對自己的人身攻擊。

A燙了新頭髮，B稱讚他，A卻搖搖頭說：

「醜死了！你看燙成米粉頭，好像被炸過似的，俗到爆。」

B說不會呀，鬈鬈頭很可愛，加個髮箍更時尚。A沒有買單，而是繼續抱怨：

「那是你們直髮的人才會這麼說，永遠飄逸清純，我們只能走卡哇伊風。」

這時候B似乎也被喚起不愉快的記憶，輪到他開始數落自己的頭髮：

「這你就不知道，我的頭髮燙不起來，沒多久就直了，每天都像一隻落湯雞。」

最後A與B同時跟對方說了一句一樣的話，你猜是什麼？答案是—

「我好羨慕你！」

我們討厭的，卻是別人羨慕的

我們擁有的，經常被我們輕忽不以為意，甚至還嫌棄厭惡，卻有可能正好是別人夢寐以求卻不可得的寶貝。所以我們每個人應該在手機裡建個檔案，記錄別人羨慕我們的地方。當我們又開始不滿意自己時，拿出來翻一翻，很可能被嚇一跳，我們不滿意的部分是別人羨慕的地方呢！

你看我的影片一定有個感覺，表情與手勢挺多的！對此一開始我有些小煩，可是在錄製影片時，我無法分心去注意；就算我去注意，刻意避免，反而又錄得不自然。有一天有人來跟我提這件事，我心想：「完了，全世界的人都注意到我的表情誇張、動作頻繁這個問題。」懊惱又浮上心頭，哪裡知道這個人竟然說：

「我很羨慕你說得自然又生動！可不可以告訴我去哪裡學這類表演課？」

這讓我明白一個道理，青菜蘿蔔各有所好，我們認為的缺點，可能是別人眼裡的特點，最後也許成為我們的亮點，是別人羨慕我們的地方。因此在教斜槓學生時，我有一套系統方法論，第一個工具是教大家自我定位，有三個基本原則：

1.了解自己的優點與缺點！

2.欣賞自己的優點，接納自己的缺點！

3.放大自己的優點，管理自己的缺點！

不過從上面兩個例子看來，缺點是我們想出來的，未必客觀，因此要做的管理不一定是隱藏，反而是不妨考慮讓它們自然呈現，成為我們這個人的一部分，讓自己看起來更真實。

▲有缺點才有人味，讓人相處沒壓力。（圖／CFP）



鑽石的珍貴在於有瑕疵

在網路世界，什麼人會走紅？答案是素人！素人的意思是真實不做作、有時會突槌的人。你知道怎麼辨識鑽石是真是假嗎？假的鑽石是毫無暇疵，而真的鑽石會有瑕疵，這才是它珍貴的地方。缺點會讓我們更真實，也更珍貴，而且更受到喜愛。所以學會用客觀的角度看待缺點，是欣賞自己的第一步！

心理學家曾做過實驗，給出以下三種人，各說明這些人的成績與個性，要大家選出喜愛的人：

第一種人，讀書成績好，而且個性完美無缺

第二種人，讀書成績好，但是不時會突槌一下

第三種人，讀書成績不好，也不時會有小狀況發生

你猜哪個得到最多的喜愛？答案不是第一種人，而是第二種人！心理學稱此為「突槌效應」。也就是說一般人喜歡努力有成的人勝過於不努力的人，但是同樣努力有成，大家又偏好跟有時會突槌一下的人相處。為什麼？因為覺得會突槌的人有人味，跟自己相像，屬於同一國，相處沒有壓力，自然會想要接近他們。

所以缺點不能讓我們完美，卻絕對不會讓我們從此完了，而是可能更有人緣、好運更多些。更何況，我們的缺點可能是別人羨慕的優點！如此一來，算一算，連同優點加起來，我們擁有的還真不少呢！是不是很滿足？



洪雪珍

知名專欄作家

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學歷：政大新聞系、台大商學所

歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編

專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等

著作：《要獨立老，不要孤獨老》、《你的強大，就是你的自由》、《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》等



