萬聖節喝醉愛車給代駕開　半路竟直衝水溝四輪朝天...民驚：怪怪的

記者游宗樺／新北報導

新北市一名男子31日萬聖節晚間與友聚餐，酒足飯飽後請代駕幫忙把愛車開回家，但代駕疑路況不熟，行經五股區壟鉤路時撞破水泥護墩，整輛車直接栽到水溝裡，當場四輪朝天。車主與代駕一度受困在車內，警消到場後將車內成員救出，所幸2人就醫後無生命危險，確切事故原因警方正製作筆錄釐清中。

▲代駕將車開到水溝裡。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，洪姓男子（51歲）晚間與朋友聚餐，因為席間有喝酒，洪男特地打電話請杜姓（46歲）代駕幫忙把車開回去，自己則是坐在車內休息，不料杜男因路況不熟，一路上開車走走停停不斷找路，晚間11時許行經壟鉤路一帶時，不慎撞破水泥護墩，整輛車衝入水溝裡，巨大撞擊力把洪男嚇醒，發現自己的愛車竟被代駕開到翻車。

▲車輛撞破水泥護墩後栽到水溝四輪朝天。（圖／記者游宗樺翻攝）

附近民眾看到一輛車翻覆在水溝旁草地，立即打電話報警求救。警消獲報到場後，發現車內其中1人已自行脫困，於是將另名受傷的車內成員救出後，2人一同送往林口長庚醫院急救，所幸意識清楚並無生命危險。

有目擊者指出，該輛車一路行跡飄忽，猜測可能是酒駕或路況不熟，才會把車開到水溝裡去，就看到車內乘客被這一撞嚇醒，之後才知道原來是代駕撞車。警方經酒測排除杜姓男子酒駕，確切事故原因有待後續調查釐清。警方呼籲，飲酒後切勿開車上路，可以請代駕將愛車開回，或是坐計程車回家，避免觸法。