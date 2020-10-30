國民黨中央不搬了！黨部拍板減租3層樓取代搬家

▲國民黨中央黨部位在八德路，昨日拍板決定以減租方式繼續。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔子柔／綜合報導

國民黨中央黨部日前因財務問題討論搬家計劃，昨（29）日召開會議時又決定以減租方式繼續，取代原本遷往智庫的方案。

根據聯合報報導，黨務人士今凌晨證實，考慮到搬家作業有受黨產會干擾或見縫插針的疑慮，昨日會議決定以現有中央黨部與智庫的空間調整方式取代，也因為是現有的空間調整，只要細部規劃完成就會陸續啟動搬遷。

目前國民黨中央黨部租用中投公司所屬的八德大樓B1至5樓共6層，昨日會議確定將退租2、3、5樓，估計能將目前4600萬的年租金省下超過一半。

黨務人士表示，目前國民黨智庫大樓遭黨產會查封，是因為與黨有租賃關係才沒被拍賣，有黨務人士擔心中央黨部直接搬入就等同將智庫大樓收回，租賃關係解除後大樓有受強制處分疑慮，黨將無家可歸。

另外，智庫目前只有一個出入口，黨務人士擔心，搬過去會不斷上演上周台灣國在智庫門前堵黨主席江啟臣戲碼，不利於黨正常運作。

黨務人士指出，昨日拍板前，黨中央仍積極尋求可使用的新址，包含之前傳出的舊海基會大樓，還有幾個物件在接觸中，但是業主因為中央黨部政治性高、過於敏感，較難談妥。